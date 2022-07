GP Francia, Hamilton: “Ottimo lavoro, ma…”

Nella 300esima gara della sua carriera, Lewis Hamilton ritorna sul podio con un ottimo secondo posto, nel GP di Francia

Già in qualifica il sette volte campione del mondo aveva dato prova di forza, ottenendo la quarta piazza della griglia di partenza. Lo scatto felino al via l’ha portato in terza posizione ai danni di Perez e anche Verstappen era nel suo mirino, seppur l’olandese ha mostrato di avere un ritmo impressionante. Una partenza brillante e la successiva debacle di Leclerc, portano Hamilton a ottenere la seconda posizione nel GP di Francia. La Mercedes sta tornando? Ciò che è certo è che il britannico non ha mai perso la stoffa del campione, come invece molti credevano. Dopo gare complicate e pochi risultati, questo è un risultato decisamente positivo.

YESSS LEWIS!!!!!!!! P2 in race 300!!!!! 👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/gWP486vbed — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 24, 2022

A riguardo Hamilton ha dichiarato: “Devo innanzitutto ringraziare questo grande pubblico. Credo che sia il più importante che abbiamo mai avuto qui. E’ stata una gara difficile, perché il mio sistema di idratazione non funzionava. Abbiamo svolto un ottimo lavoro, perché eravamo molto distanti dagli altri durante il weekend. Specialmente in ottica affidabilità devo fare i miei complimenti al team e a tutte le persone che lavorano sia nelle due fabbriche che a quelli lavorano qui in pista. Senza di loro non avremmo ottenuto questi podi e anche George ha fatto uno strabiliante lavoro oggi“.

Cosa possiamo aspettarci a Budapest?

Non avendo avuto a disposizione la possibilità di bere in questo GP di Francia, quanti chili avrà perso Hamilton? Il sette volte campione del mondo risponde a questa domanda, senza dimenticare di fare una menzione speciale, anche al pubblico che ha seguito la gara da casa. “Non mi sono ancora pesato, però credo di aver perso probabilmente circa tre chili. Infatti adesso non vedo l’ora di andare a bere. Spero che per il pubblico che ci segue da casa sia una fantastica domenica”. Con una Mercedes in affanno in qualifica, ma performante in gara, cosa possiamo aspettarci da Budapest?

“Innanzitutto io adoro Budapest, sono super entusiasta di rivedere il pubblico lì. Sarà molto dura battere Ferrari e Red Bull, perché come vedete in termini di ritmo hanno un notevole vantaggio. Spero però di poter portare degli aggiornamenti che ci facciano progredire, in modo da poterci avvicinare a loro. In gara riusciamo quantomeno a lottare, quindi speriamo di poterci avvicinare ulteriormente” ha così concluso la sua analisi sul GP di Francia e sul prossimo, Hamilton.