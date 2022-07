GP Francia, la griglia di partenza

Leclerc sfrutta la scia di Sainz e stacca Verstappen di tre decimi

Sessione di qualifica serrata ed emozionante quella andata in scena al Paul Ricard per questo GP di Francia. Dopo le FP3 che avevano rilanciato le quotazioni di Verstappen, Leclerc è tornato a fare la voce grossa nel momento decisivo, quello della Q3. Il monegasco, alla settima Pole Position in questo 2022, dovrà ringraziare anche Carlos Sainz. Lo spagnolo, sapendo di scontare la penalità, si è messo a disposizione del team, fornendo la scia al compagno di squadra. E i tre decimi che hanno diviso Leclerc da Verstappen vengono soprattutto da lì.

I due rivali saranno ancora una volta fianco a fianco nella griglia di partenza di una gara aperta ad ogni pronostico. E la Red Bull, con la terza posizione di Perez, potrà permettersi di giocare a due punte. Hamilton, al 300 GP in carriera, completa la seconda fila grazie ad un ottimo giro, con quattro decimi rifilati a Russell. Splendido Norris, quinto, a sandwich tra i due Mercedes.

Si conferma in gran forma Alonso, settimo, miglior risultato raggiungibile dalla sua Alpine. E bravo anche Tsunoda a portare l’AlphaTauri in Q3, una delle migliori qualifiche in carriera per il giovane giapponese. Fernando e Yuki hanno nettamente battuto i due padroni di casa, Ocon e Gasly, che hanno parzialmente deluso davanti al pubblico transalpino. Qualche rimpianto pure per Mick Schumacher, condannato dai track limits dopo un giro che sarebbe valso il passaggio alla Q2.

GRIGLIA DI PARTENZA