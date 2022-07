GP Francia, Russell: “Una gara molto dura, ma..”

George Russell è stato autore di un ottimo GP di Francia, concluso al terzo posto, andando a mostrare i miglioramenti della Mercedes

Si può ritenere più che contento George Russell, dopo il risultato del GP di Francia. Un ottimo terzo posto che va a cementare l’ottima evoluzione della W13, dopo il deludente avvio, che va a completare grazie al secondo posto di Hamilton, un più che perfetto week-end per la Mercedes. Intervistato a fine gara, Russell, rivela: “Ho portato a casa il terzo posto e un perfetto doppio podio per il team“. Per l’Inglese si tratta del quarto podio stagionale andando quindi a mostrare un ottimo feeling, (non è andato a punti solo nel GP d’Inghilterra), con la monoposto di Brackley. Che sia l’inizio di una nuova dinastia?

La sfida dei secondi piloti

Continua la battaglia tra i due scudieri di Mercedes e Red Bull, dopo l’incidente dello scorso GP. George Russell e Sergio Perez hanno dato vita a un’emozionante battaglia per la terza piazza, cominciata al quarantaquattresimo giro. George Russell, dopo alcuni momenti di concitamento, tenta e completa il sorpasso al cinquantesimo giro, dopo la fine della virtual safety car causata dal ritiro di Guanyu Zhou, sorprendendo Checo Perez e andando a conquistare così il terzo posto.



Parlando della gara, l’inglese a riguardo afferma: “E’ stata una gara molto dura, ho sudato tantissimo, ma sono davvero felice che sia finita. Il passo era molto forte e siamo riusciti a riscaldare subito la mescola alla ripartenza. Avevo Checo addosso e sono contento che la gara sia finita così“. Del momento in cui ha provato a superare il messicano ma è stato bloccato, invece conclude dichiarando: “Ho visto Perez faticare dopo aver subito il sorpasso (di Sainz) e ho fiutato l’opportunità. Ero all’interno e non mi ha lasciato spazio“.

