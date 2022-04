GP Emilia Romagna, Norris: “Sono contento di essere nei primi tre”

Weekend del GP dell’Emilia Romagna all’insegna della pioggia, con un performante Lando Norris che ha conquistato terza casella

Qualifiche bagnate in quel di Imola, che ha visto sia il turno di FP1 sia le qualifiche sotto la pioggia. Dopo numerose bandiere rosse il Q3 di queste qualifiche del weekend del GP dell’Emilia Romagna si è concluso anticipatamente proprio a causa di Norris. A circa un minuto dalla fine, infatti, il britannico è andato fuori pista, sbattendo la sua McLaren e ponendo fine al turno di qualifica. Questo non gli ha permesso, chiaramente, di migliorare il suo tempo, ma ha blindato il suo terzo posto per la sprint race di domani pomeriggio.

Ai microfoni di Sky Sport, ha affermato Norris: “Sono contento di essere nei primi tre, il che è sorprendente per noi di McLaren durante questo weekend del GP dell’Emilia Romagna. Avevamo ancora parecchio da guadagnare nel giro. Io stavo cercando di portare le gomme in temperatura però ho spinto troppo nel giro di uscita, nell’out-lap”.

“È un peccato, perché magari ci sarebbe stata la possibilità di puntare ad attaccare Leclerc. Ma è difficile dirlo, perché tutti potevano migliorarsi. Potevamo progredire ulteriormente, la monoposto dava delle ottime sensazioni e io mi sentivo sicuro. È davvero un peccato che sia finita così. Ma domani avrò una buona posizione e sono contento di questo”, ha proseguito Norris.

Miglioramento progressivo

Successivamente, Norris ha parlato anche del progressivo miglioramento di McLaren: “Le gare stanno andando meglio, e sempre progressivamente meglio. Magari tutto questo finirà un giorno. Però è difficile da dire o da prevedere. Queste condizioni di oggi ci hanno messo in questa posizione. In condizioni totalmente asciutte probabilmente non saremmo arrivati terzi. Oggi abbiamo sfruttato al meglio la situazione e ci siamo concessi la miglior opportunità per fare punti questo weekend”.

Un weekend in Emilia Romagna che si è aperto col botto (letteralmente) per Lando Norris, che ha blindato la terza posizione per la griglia di partenza della sprint race di domani. La McLaren del britannico sembra competitiva, brillante e veloce, pronta per attaccare la prima e seconda posizione dei due principali contendenti Verstappen e Leclerc.