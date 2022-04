Ad Imola si accende la tensione tra Wolff e Hamilton

Le immagini che sono trapelate riconducono ad una tensione tra Hamilton e Wolff, tuttavia il britannico risponde con un “no comment”

Le qualifiche ad Imola non sono andate come in molti speravano, a partire da Carlos Sainz fino ad arrivare a Lewis Hamilton. Ma è questo il motivo dell’accesa discussione che potrebbe aver portato tensione tra Wolff e Hamilton? Dopo l’eliminazione dal Q2 il sette volte campione è sceso dall’auto e si è fermato a parlare con il team principal Wolff. Le telecamere hanno registrato uno scambio apparentemente teso tra il duo, con l’austriaco che parlava in maniera seria con il pilota.

Alla domanda sull’incidente nella sua intervista post-qualifica, Hamilton ha detto: “Questa è tutta roba interna, quindi non la condividerò. Ma continueremo a lavorare. È quello che è, è una specie di….(scrollate di spalle). Continueremo a lavorare sodo. Ogni fine settimana è un salvataggio”. E continua Hamilton “Penso che oggi non ci siamo comportati come una squadra. Ci sono cose che avremmo dovuto fare che non abbiamo fatto e comunque lavoreremo il più possibile per salire nella gara sprint. Sarà una gara difficile, ma speriamo che domani il meteo sarà migliore”.

COME SI SONO CLASSIFICATI GLI ALTRI PILOTI?

Bisogna ammettere che è sorprendente come Hamilton sia finito dietro a George Russell che è alla sua prima stagione alla guida di una Mercedes. Il piccolo inglese infatti partirà undicesimo, non un gran risultato ma Hamilton partirà invece dalla tredicesima posizione. George Russell inoltre è in seconda posizione del campionato piloti, dietro al ferrarista Charles Leclerc.

Leclerc invece partirà secondo, appena dietro al campione in carica Max Verstappen mentre una seconda fila sorprendente è costituita dalla McLaren di Norris e da Magnussen, che ha prodotto la migliore prestazione in qualifica per la Haas in quarta posizione. Fin’ora infatti la Haas ha deliziato il pubblico con una grande stagione