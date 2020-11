GP Emilia Romagna, l’ordine di arrivo della gara

Ad Imola gli ultimi giri mettono in subbuglio una gara fino a quel momento abbastanza tranquilla. Vince Lewis Hamilton, dietro Bottas e Ricciardo

Il GP dell’Emilia Romagna si conclude con il nono successo stagionale di Hamilton. Secondo invece Valtteri Bottas. Partito dalla pole il finlandese paga nel secondo stint un passo non all’altezza di quello del compagno di squadra. La doppietta delle frecce d’argento permette a Mercedes di conquistare il settimo campionato costruttori consecutivo stabilendo così un nuovo record. A sorpresa nell’ordine di arrivo non rientra Max Verstappen, al giro 51 infatti l’olandese è costretto al ritiro dopo l’esplosione della sua posteriore destra a seguito di un contatto con un detrito.

Terzo Daniel Ricciardo. L’australiano conquista il podio per la seconda volta dopo il Nürburgring, a dimostrazione di una Renault sempre più performante. In casa AlphaTauri è Kvyat a fare gli onori di casa piazzandosi alla fine in quarta posizione, mentre Gasly è costretto al ritiro all’ottavo giro. Anche per Racing Point la gara ha avuto due facce: un ottimo Perez arriva sesto, Stroll invece solo tredicesimo a causa di un contatto al primo giro che lo obbliga a sostituire l’ala anteriore. Chiudono la top ten Sainz (7°), Norris (8°), Raikkonen (9°) e Giovinazzi (10°).

La gara delle due monoposto Ferrari va approfondita maggiormente. Charles Leclerc ha avuto una domenica relativamente tranquilla ed il raggiungimento della quinta piazza è sinonimo di tutto ciò. Va posta invece più attenzione sulla gara di Sebastian Vettel. Il tedesco soprattutto nel primo stint si è mostrato molto confidente sia con la macchina che con la pista, ma un disastroso pit stop (di ben 10 secondi) annulla il lavoro dei precedenti quaranta giri. Alla fine il numero 5 della Ferrari conclude in dodicesima posizione.

ORDINE DI ARRIVO DEL GP DELL’EMILIA ROMAGNA

Lewis Hamilton Valtteri Bottas Daniel Ricciardo Daniil Kvyat Charles Leclerc Sergio Perez Carlos Sainz Lando Norris Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi Nicholas Latifi Sebastian Vettel Lance Stroll Romain Grosjean Alexander Albon

RITIRATI: George Russell, Max Verstappen, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Pierre Gasly.