GP Emilia Romagna, Raikkonen: “Sapevamo di poter far durare le gomme”

Quattordici anni dopo l’ultima volta, Iceman torna ad Imola conquistando due punti

Dopo la splendida gara di Portimao, Kimi Raikkonen si è ripetuto ad Imola. Dopo essere partito dalla diciasettesima posizione, stavolta il finlandese è riuscito a cogliere due punticini, cosi come al Mugello. La chiave della gara di Kimi è stata la gestione magistrale degli pneumatici.

Dopo essere partito con gomme medie Iceman è riuscito a far durare le gomme ben 48 giri, prima di passare alle soft per la parte finale di gara. “È stato un buon risultato per la squadra, con due vetture in zona punti, quindi possiamo essere contenti della nostra gara. Sapevamo di poter far durare le gomme, quindi allungare il più a lungo possibile il primo stint era il piano sin dall’inizio. Due minuti dopo che ci siamo fermati è uscita la safety car, il che è un po’ frustrante, ma alla fine non so se avrebbe fatto molta differenza”, spiega Raikkonen, che agguanta in classifica a quota quattro punti, Antonio Giovinazzi.



C’E’ DA LAVORARE MA LA MACCHINA E’ MIGLIORATA

“Alla fine avevamo un buon ritmo gara e siamo riusciti a essere nel posto giusto per cogliere le opportunità che si sono presentate. Ultimamente abbiamo colmato il divario, ovviamente c’è ancora molto che possiamo migliorare, ma continuiamo a lavorare duramente per questo”.

Per la prima volta in stagione entrambe le Alfa terminano in top ten. Non c’era modo migliore per festeggiare il rinnovo per un altro anno dei due piloti e della partnership tra Alfa e Sauber.