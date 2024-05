GP Emilia Romagna, Ferrari: “Giornata positiva”

GP Emilia Romagna 2024, si è conclusa la prima giornata in pista con la Ferrari super protagonista, e non solo per gli aggiornamenti portati…

Dopo tant’attesa, è iniziato il weekend del GP Emilia Romagna 2024, in programma all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola, e con una super Ferrari.

La SF-24 si è presentata per la prima delle due gare di casa, con un nuovo look per via degli aggiornamenti finalmente introdotti. Dopo un primo anticipo visto nelle due giornate di Filming Day, che la Ferrari ha organizzato la scorsa settimana a Fiorano, è cresciuta la curiosità per vedere i primi e reali effetti di questi aggiornamenti, confrontandoli con il resto della griglia di partenza… e il primo appuntamento, era previsto per Imola e il GP Emilia Romagna di questo weekend.

Finalmente si parte, con il programma di giornata che prevedeva di lavorare sugli aggiornamenti, per valutarne l’effettivo funzionamento e in particolare su un tracciato complesso come quello di Imola, con la presenza di ghiaia sulle vie di fuga, che come si è visto in questo venerdì, non perdona l’errore. E poi sulla messa a punto della vettura, per il prosieguo del weekend.

E come si presagiva, a quanto pare queste novità introdotte sulla vettura, si sono comportate molto bene. Guardando le prestazioni al momento registrati, sia Charles Leclerc che Carlos Sainz sono risultati competitivi, sia sul giro secco, quanto sul passo gara.

Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere, e risultando anche il più veloce.

Poco più indietro, Carlos Sainz autore anche di qualche errore nella seconda sessione. Tuttavia, questo è soltanto un venerdì, giornata tradizionalmente dedicata alle prove libere e in preparazione del weekend, ed è presto per far crescere l’entusiasmo. Per avere qualche conferma in più, dovremmo attendere la qualifica e la gara.

In ogni caso… buona la prima!

Leclerc: “Domani le condizioni cambieranno”

“È stata una giornata positiva. È andato tutto liscio e siamo riusciti a effettuare tutti i test che avevamo pianificato. Per adesso sembriamo competitivi, anche se domani le condizioni cambieranno, soprattutto a causa del vento. Quindi ci dobbiamo preparare,” ha esordito Charles Leclerc nelle dichiarazioni per sito della Ferrari.

“Gli aggiornamenti sembrano funzionare come da nostre attese, e questo è un altro aspetto positivo. E oltre a tutto questo, è stupendo vedere tante bandiere rosse sulle tribune!“

Topping both practice sessions ✅ good day behind the wheel 👊#F1 #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/noFsPRtBkt — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 17, 2024

Sainz: “Sono a mio agio”

“Un buon venerdì per tutta la squadra direi: nella prima sessione sono stato competitivo, e nella seconda abbiamo fatto alcune modifiche che credo siano andate nella direzione giuste, al punto che posso dirmi ragionevolmente contento della vettura,” le prime parole di Carlos Sainz.

“Non sono riuscito a mettere insieme un giro pulito con le Soft, ma sono a mio agio e questo è ciò che conta di più”.

In conclusione: “Dopo due weekend Sprint, è stato bello poter tornare a provare differenti configurazioni della vettura, specie per il fatto che avevamo un robusto pacchetto di aggiornamenti da verificare. C’è ancora un po’ di lavoro da fare prima delle qualifiche, ma non vedo l’ora che sia domani”.