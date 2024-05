GP Emilia Romagna: Venerdí incoraggiante per la Mercedes a Imola

Primi feedback sugli aggiornamenti per la Mercedes a Imola. Ecco cosa é successo nel corso delle due sessioni di libere

A Imola c’é fermento questa settimana per l’attesissimo Gran Premio d’Emilia Romagna. Proprio qui il team di Brackley presenta la seconda parte del pacchetto di aggiornamenti che era stato portato a Miami. Sebbene gli upgrade abbiano funzionato bene, la vettura resta nel complesso inconsistente. A Imola fará il suo debutto una nuova ala posteriore abbinata a una nuova beam-wing, al fine di stabilizzare il carico al posteriore nelle varie condizioni di marcia.

La prima sessione di prove libere vede un George Russell concludere in seconda posizione alle spalle di Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton é settimo. Quanto alle FP2, Hamilton chiude quattro decimi dietro Charles Leclerc, mentre Russelle conclude in P5.

Dichiarazioni Hamilton

“E ‘stato un buon inizio per il fine settimana. Abbiamo avuto una giornata produttiva e sono stati in grado di eseguire tutti e tre i composti. L’equilibrio della macchina era buono, e avevo una sensazione positiva là fuori“, ha detto il sette volte campione del mondo relativamente agli aggiornamenti apportati.

“Molti altri team sembrano veloci, in particolare McLaren e Ferrari, ma siamo molto più vicini di quanto siamo stati finora in questa stagione. Non stiamo andando avanti a noi stessi, quindi vediamo come va domani”, ha aggiunto.

“Sono davvero grato a tutti di nuovo in fabbrica per aver lavorato così duramente per portare questi aggiornamenti. Stiamo assistendo a miglioramenti nella vettura e nelle nostre prestazioni in pista”, ha concluso.

Dichiarazioni Russell

“La macchina si sentiva benissimo oggi e sia io che Lewis eravamo felici al volante. Sembravamo ragionevolmente competitivi e leggermente più vicini alla parte anteriore del campo rispetto a Miami. Domani in qualifica scopriremo esattamente dove ci troviamo nella gerarchia“, anche per il pilota numero due delle frecce argento buon feeling per gli upgrades.

“La McLaren sembrava molto forte insieme alla Ferrari, ma speriamo di trovare un po’ più di velocità e di avvicinarci a loro. Come sempre, saranno margini sottili. Il team ha fatto un ottimo lavoro per portare gli aggiornamenti alla macchina così rapidamente. Ci si sente sicuramente come un passo avanti a questo punto. E ‘bello vedere la motivazione all’interno della squadra, nonostante avere un paio di gare difficili di recente“, ha poi concluso.