GP Emilia Romagna, FP2: Leclerc fa il bis, Piastri lo insegue

Le FP2 del GP Emilia Romagna hanno visto Charles Leclerc ancora davanti a tutti, seguito da un ottimo Oscar Piastri. Settimo Verstappen, che mostra una Red Bull con diverse difficoltà. Terzo un super Tsunoda

Dopo il buon passo visto nelle FP1 da parte di Leclerc e Sainz, i piloti scendono nuovamente in pista per le FP2. I due Ferrari iniziano la sessione con gomma media, chiudendo il primo giro rispettivamente in prima e seconda posizione. Interrompono la breve festa Rossa Norris e Verstappen, con l’olandese che ferma il tempo in 1:16:930, seguito a pochi millesimi di distanza dal pilota #4 (anche loro con gomma media). Lavoro diverso lato box Piastri, che inizia la sessione con gomma dura, completando il primo tempo in nona posizione. Stessa soluzione usata anche in casa Mercedes.

La pista, molto più gommata grazie alle qualifiche di F2 e F3 svolte in precedenza, permette a tutti i piloti scesi in pista di migliorare giro dopo giro le proprie prestazioni. Da segnalare a 50 minuti dal termine la momentanea prima posizione di Tsunoda, che sin dalle FP1, ha mostrato un ottimo feeling con la propria monoposto. Il giapponese potrebbe regalare grandi emozioni questo weekend. A quaranta minuti dal termine, la top 5 provvisoria vede: Leclerc davanti a tutti, seguito da Sainz, Verstappen, Tsunoda e Norris.

FP2: prove di qualifica

I piloti scendono nuovamente in pista a trentasette minuti al termine per effettuare prove di qualifica con gomma soft. Si può notare come Red Bull soffri particolarmente nel settore centrale, zona in cui Verstappen in FP1 ha avuto grosse difficoltà. L’olandese migliora il giro effettuato con gomma media, ma scende in quarta posizione, a quattro decimi da un super Leclerc in prima posizione.

Settimo Perez, a confermare le difficoltà. Ottima la McLaren con Piastri secondo ad un decimo dal pilota #16. Norris a causa di un errore all’ultimo settore, rientra al box. I suoi tempi erano ai livelli di Leclerc. Stessa sorte per Sainz, che ne paga le conseguenze ed è lontano dal suo compagno di squadra. Hamilton e Russell in quarta e quinta posizione, preceduti da un grande Tsunoda.

Prove di passo gara ad Imola

L’ultimo quarto d’ora della sessione si via su di benzina per provare la simulazione passo gara. Occhi puntati su McLaren, che sembra molto competitiva. Scelta di mescola diversa, con Norris che monta gomma media e Piastri gomma hard. Entrambi i piloti sono sul 1:20 basso, restando molto costanti. Stessa situazione per Leclerc mentre Sainz è leggermente più distaccato. Verstappen soffre molto negli ultimi settori, con un fuori pista alla Rivazza.

I suoi tempi non sono eccezionali, a 2/4 decimi dai due Ferrari e i due McLaren. Anche Perez soffre come l’olandese. Non abbiamo molti parametri Mercedes, segnaliamo solo 1:20:2 per Hamilton con gomma dura, con pista libera. Un FP2 che ha regalato grande stupore per l’ottimo andare di McLaren e Ferrari e il buio Red Bull: sarà apparente o avremo sorprese? Nel frattempo vi mostriamo la classifica completa delle FP2 del GP d’Emilia Romagna.