GP Emilia Romagna: Red Bull in difficoltà?

Parte il GP dell’Emilia Romagna ed è subito sorpresa: la Red Bull non sembra a suo agio sulla pista italiana. Sapranno trovare il bandolo della matassa?

Il Circus arriva alla prima tappa europea della stagione, sullo storico circuito di Imola, e già dalle prime sessioni di prove libere emergono risultati sorprendenti. Il GP dell’Emilia Romagna della scuderia più dominante delle ultime due stagione, la Red Bull, inizia non nel migliori dei modi il proprio weekend. Verstappen ha concluso le FP1 in quinta posizione, con continui problemi tra visiera a strappo difettose e alcuni errori in pista, di cui un’uscita alle Acque Minerali. Nella seconda sessione di prove libere la situazione per l’olandese sembra migliorare, ma con il passare dei minuti ritornano i problemi della mattinata, culminando in un’uscita di pista alla Rivazza.



Perez inizia il weekend in modo non ottimale, simile al suo compagno di scuderia, chiudendo la prima sessione di prove libere con un tempo di 1:17.233 che lo piazza in quarta posizione. Nelle FP2 la situazione non migliora per il messicano, che termina in ottava posizione a 6 decimi dal leader Leclerc. Per le Red Bull il Gran Premio inizia in salita, costringendoli, almeno per ora, a inseguire le ottime prestazioni di Ferrari e Mercedes. Se questo pessimo ritmo si confermerà anche durante le sessioni di sabato e la gara di domenica, potrebbe essere la prima volta, dopo due anni, che la scuderia di Brackley non chiude in prima posizione per due Gran Premi consecutivi.

Dichiarazione dei piloti

Verstappen ha dichiarato: “Oggi è stata una giornata difficile. Non siamo riusciti a trovare un buon bilanciamento e non ci siamo sentiti davvero a nostro agio all’interno della vettura. Si muoveva molto ed era molto facile perdere il controllo in alcuni punti della pista. Ci sono alcune cose a cui dobbiamo prestare attenzione oggi perché la nostra prestazione non è stata all’altezza delle nostre aspettative e non ci siamo sentiti a nostro agio. Abbiamo faticato anche nei long run, quindi ci sono sicuramente alcuni aspetti da migliorare se vogliamo essere competitivi in qualifica. Oggi eravamo appena sotto ritmo, tuttavia questa è solo la sessione di prove libere, quindi vedremo cosa possiamo fare in vista di domani e valuteremo come andrà la gara di domenica“.

Perez: “Imola è un circuito complicato e una pista vecchia scuola. Oggi le condizioni erano difficili a volte con il vento, e abbiamo del lavoro da fare per essere sicuri di poter sfruttare al massimo la vettura per andare avanti, ma speriamo di essere in una posizione più forte domani. Le qualifiche saranno davvero importanti, quindi speriamo di avere fortuna domani, ma credo che saremo nella lotta e nella mischia questo weekend”.