GP Emilia Romagna, cosa ne sarà dei biglietti acquistati?

Biglietto valido per l’edizione del 2024 o rimborso. Queste le possibilità messe a disposizione dall’organizzatore per chi aveva deciso quest’anno di pellegrinare al circuito del Santerno

L’annullamento del Gran Premio dell’Emilia Romagna, che si sarebbe dovuto correre ad Imola in questo fine settimana, è stata una conseguenza inevitabile della gravosa emergenza meteo in cui si trova la regione. Le piogge torrenziale abbattutesi in questi giorni nella zona hanno portato gli enti locali, l’organizzatore e la stessa Formula 1 a prendere all’unanimità questa decisione. Quest’oggi, a distanza di qualche ora dall’ufficialità della non disputa dell’evento, è arrivata anche comunicazione da parte dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari sulla questione biglietti.

“Si informano tutti gli acquirenti che hanno acquistato i biglietti attraverso la rete di vendita e la piattaforma di acquisto ticketone.it, che a breve verrà offerta l’opportunità di convertire i biglietti acquisiti con i biglietti per l’evento del 2024 o, in alternativa, con il rimborso economico. Data l’emergenza in corso, le modalità e le tempistiche del rimborso verranno rese note attraverso una successiva comunicazione che sarà inviata via e-mail nei prossimi giorni da parte di ACI Sport, società dell’Automobile Club d’Italia, tramite il provider di biglietteria ufficiale Ticketone.it”.

Gli appassionati avranno così due opzioni: scegliere di mantenere il biglietto per convalidarlo per il 2024 o chiedere il rimborso dell’importo speso. Tenete quindi d’occhio la vostra casella di posta per rimanere aggiornamenti su quando avrete la possibilità di procedere che sia in un senso o che sia nell’altro. La cosa più importante in questo momento è continuare a supportare la regione e le persone colpite dall’alluvione. Con oltre dieci mila sfollati e con danni per miliardi di euro, una gara di Formula 1 non può che passare neanche in secondo piano.

Detto ciò, Imola dovrebbe recuperare questa edizione con l’allungamento del contratto. Ciò sposta il termine dell’accordo dal 2025 al 2026. Impossibile difatti infilare il Gran Premio dell’Emilia Romagna in un calendario compresso come quello attuale.