Alpha Tauri e Ferrari insieme per l’Emilia Romagna

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz manda tutto il suo sostegno alla popolazione dell’Emilia Romagna e tutta le zone colpite dal flagello d’acqua degli ultimi giorni

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz si è espresso nelle scorse ore in merito alla difficile situazione nell’Emilia Romagna. La terra dei motori, fortemente flagellata da una massiccia alluvione, ne ha risentito in particolar modo. Vittima di disagio è stato anche il weekend di Imola, che a seguito della grave situazione ha visto la sua immediata cancellazione. Senza ulteriori indugi, la notizia della cancellazione del Gran Premio è passata in secondo piano, portando tutta l’attenzione sulle vittime dell’alluvione.

Una causa, che ha smosso la preoccupazione di tutti i piloti, tanto da elargire grosse donazioni agli organi di competenza dell’area colpita. A parlare di ciò infatti è Carlos Sainz, che alla stampa si rivolge così: “Sta ancora piovendo in Emilia Romagna. Voglio solo dire un paio di cose. Questi sono momenti piuttosto duri e ovviamente il Gran Premio è stato cancellato. Avrei voluto davvero correre davanti ai tifosi questo weekend, ma la priorità è sempre la sicurezza, e poi alla fine, ci saranno tante altre gare. Spero che alla fine stiano tutti bene, un abbraccio a tutta la popolazione, se possiamo aiutarvi, lo faremo.”

Ferrari e Alpha Tauri, dritte al cuore dell’Emilia Romagna

Ad esprimere tutto il suo sostegno per l’Emilia Romagna, non c’è solo lo spagnolo Carlos Sainz, ma tutta la casa di Maranello. Un disastro naturale che ha colpito dritto al cuore della Scuderia del Cavallino Rampante, particolarmente vicino alla causa. Proprio a causa di questo infatti, la Scuderia Ferrari con un messaggio sui social ha voluto comunicare la donazione di 1 milione di euro alla protezione civile e a tutti gli organi coinvolti nelle operazioni di soccorso. Ad unirsi alla nobile causa non ci sarebbe solo Ferrari, ma anche Alpha Tauri.

Scuderia anch’essa colpita al cuore del quartier generale, che nelle scorse ore ha comunicato le condizioni dei propri dipendenti, assicurandone la massima sicurezza. Alcuni collaboratori infatti, sono stati costretti assieme alla loro famiglia ad evacuare la zona di Faenza, particolarmente colpita dalle piogge assieme ad Imola. A seguito di tale notizia la scuderia di Faenza ha deciso di aprire una donazione, per tutte le persone profondamente colpi dall’alluvione. ” Sfortunatamente la regione di Faenza è stata fortemente colpita dalle piogge con conseguenti allagamenti. Se qualcuno volesse aiutare tutte le persone colpite, può seguire le istruzioni messe a disposizione“.