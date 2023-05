Sainz su SF-23: “La vettura è incoerente. Lottiamo con l’imprevedibilità”

Sainz ribadisce che le aspettative per questa nuova stagione erano diverse. La SF-23 è imprevedibile e i due piloti devono imparare a gestirla nel breve termine

La stagione 2023 non è cominciata nel migliore dei modi per la SF-23 e per Carlos Sainz. Le aspettative del team erano totalmente diverse e in cinque gara è stato ottenuto solo un podio. Inoltre, la rossa occupa il quarto posto della classifica costruttori, mentre Sainz è quinto tra i piloti e Leclerc settimo. Una situazione nettamente diversa rispetto alla scorsa stagione all’insegna di una vettura più competitiva, sebbene con qualche problema di affidabilità.

Ciò che, a detta del pilota madrileno, è più difficile da accettare non è tanto il quarto posto nel mondiale costruttori, quanto piuttosto il clamoroso divario rispetto alla Red Bull, gap che cresce gara dopo gara. Ciò è ascrivibile sia alla grande competitività della RB19 sia ai problemi della SF-23. La vettura performa bene durante il giro secco, ma non in gara. Inoltre, sia Sainz che Leclerc sostengono che la stessa ha un comportamento incoerente e dunque imprevedibile poiché diventa difficile sfruttarne il potenziale. “Non è una macchina facile. Al momento, stiamo lottando un po’ con l’imprevedibilità, con una macchina molto complicata, che rende i giri di qualificazione, il ritmo di gara, l’usura delle gomme, il vento… molto difficili da prevedere”, ha dichiarato Sainz a TheRace.

Nonostante le numerose difficoltà riscontrate nella guida della vettura, il madrileno ha voluto individuare anche un lato positivo in tutto ciò. “Anche se non è stato un inizio facile, sento di riuscire a capire le difficoltà e migliorare così la guida. Capisco come voglio configurare l’auto a mio piacimento e questo mi lascia con meno variabili a cui pensare durante il fine settimana”, ha affermato.

Un messaggio da casa ❤️🇮🇹 pic.twitter.com/lKFQCJ0uzs — Carlos Sainz (@Carlossainz55) May 17, 2023

Quale futuro per Sainz?

Questo inizio negativo per la Ferrari ha spinto molti a chiedersi se i piloti siano effettivamente disposti a rimanere in questa condizione di stallo in attesa di questo titolo che non arriva Per Sainz questa è la terza stagione con la rossa e il madrileno ha ancora un altro anno di contratto. Carlos assicura di voler rimanere in Ferrari e con la rossa intende lottare per il titolo. In questo modo assicura che nel suo immediato futuro pensa solo alla Scuderia smentendo qualsiasi voce.

“Abbiamo ancora due anni molto importanti davanti a noi e penso che sarebbe stupido parlare già di un futuro lontano da Maranello“, ha commentato Sainz in dichiarazioni pubblicate da The Race.

“Sento che devo ancora raggiungere il mio pieno potenziale come pilota e sento che qui ho fatto un altro buon passo nella giusta direzione”, ha sottolineato.

Inoltre, Sainz sostiene che nonostante il periodo difficile, in Scuderia c’è una bella atmosfera. Lo spagnolo ha infatti dichiarato di sentirsi molto a suo agio a Maranello e che i rapporti con l’intero team sono molto buoni. “Mi sento davvero a casa con questa squadra. C’è una bella atmosfera e so che c’è molta sintonia, ho visto la fabbrica da solo e tutti sono nel posto giusto in questo momento”, ha detto per chiudere.