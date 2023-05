Annullato il GP a Imola. La Formula 1 ci ha visto giusto (almeno stavolta)

Tenendo conto delle immagini che in questi giorni hanno riempito i servizi dei telegiornali non poteva essere diversamente. La Formula 1 ha preso la decisione migliore: ha annullato il GP di Imola

L’unica, forse, che potesse effettivamente prendere. Ma allo stesso tempo non così scontata se guardiamo ai precedenti. L’annullamento della sesta tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 è ufficiale, anche se la corsa potrebbe essere rinviata sebbene le possibilità siano davvero basse.

Il GP di Imola è stato annullato e la decisione è stata presa presa congiuntamente tra Formula 1, FIA e autorità competenti, riflette l’entità del danno e delle possibili conseguenze che il regolare prosieguo del weekend di gara avrebbe potuto provocare.

Non si sta parlando di una partitella di calcio a cinque dell’oratorio. Un Gran Premio di Formula 1 è un evento mondiale che, tenendo conto degli addetti ai lavori già impegnati in circuito, smuove migliaia di persone. Per questo fine settimana, a Imola, erano previste oltre 200 mila persone.

E tenendo conto della situazione nella quale versa l’Emilia Romagna, proprio per la sicurezza di tutti, si è deciso per il non correre. Io stessa, fino a stamattina (non ci crederete ma ne parlavo stamattina coi miei colleghi) ero sicura che la Formula 1 avrebbe utilizzato la politica che tanto ama usare “the show must go on” e invece, per una volta, possiamo dire che davanti allo spettacolo siano state messe davanti le persone.

Oggi la #F1 e la Fia hanno fatto la cosa giusta. Con tempestività. Bisogna dirlo. Spesso li critichiamo per ottimi motivi. Ma non oggi. Per altrettanto ottimi motivi.#Ferrari #ImolaGP #Imola #EmiliaRomagna — Mariano Froldi ® (@MarianoFroldi) May 17, 2023

Non poteva essere altrimenti. Le immagini che da ieri arrivano dalle zone più a est dell’Emilia Romagna sono drammatiche. Buona parte dei fiumi sono esondati, Faenza e Forlì sono completamente allagate. Proprio a Forlì si contano sei morti. La popolazione è intrappolata in casa, bloccata ai piani alti. Alcuni tratti della A14 sono stati chiusi e i treni stanno subendo cancellazioni e rallentamenti.

A Spa nel 2021 era andato in scena il GP farsa

Non è la prima volta che, per cause di forza maggiore viene annullato un GP di Formula 1, ma per Imola è sicuramente una prima assoluta. Tutti gli appassionati della classe regina del Motorsport ricorderanno chiaramente la gara farsa del GP del Belgio 2021. Le condizioni proibitive di Spa “convinsero” la direzione di gara di far partire la corsa, dopo due sospensioni e rispettive ripartenze.

I piloti completarono un numero di giri sufficienti a rendere valida la gara e permettere l’assegnazione dei punti per il mondiale dietro alla Safety Car. L’ordine d’arrivo finale, ovviamente, fu lo stesso della griglia di partenza. Una buffonata che fece imbestialire i tifosi presenti che si sentirono presi in giro da parte di Liberty Media e dall’organizzazione.

Venerdì tornerà a piovere

Forse la decisione di annullare il GP a Imola poteva essere presa anche ieri, tenendo conto di come sono precipitate velocemente le cose sul territorio in poche ore. E l’annullamento della corsa poteva essere l’unica soluzione sensata e consapevole da prendere in questo momento.

L’alluvione di questi giorni ha completamente devastato questa parte di Emilia Romagna. Un territorio già fragile, colpito praticamente due settimane fa da altri fenomeni temporaleschi che hanno già provocato inondazioni. Le forze dell’ordine e i soccorritori hanno altre situazioni alle quali far fronte e da gestire in queste ore e nei prossimi giorni. Le priorità sono altre e non riguardano la Formula 1.

Le immagini che arrivano non solo dal circondario, ma proprio dal circuito di intitolato a Enzo e Dino Ferrari sono eloquenti. Allagato è il compound riservato alle televisioni con l’acqua che arriva fino al polpaccio. Un peggioramento è previsto per venerdì quando tornerà a piovere. E con il terreno già impregnato di acqua, il territorio potrebbe uscirne ulteriormente decimato.

La gara di Imola verrà recuperata? Ok, ma quando?

Eppure proprio gli appassionati che questo fine settimana avrebbero dovuto sostenere il proprio pilota del cuore dalle tribune di Imola, possono tenere un lumicino di speranza acceso. Il Gran Premio di Emilia Romagna potrebbe essere recuperato. Ma tutti si chiedono: ok, ma quando?

Tenendo conto dell’affollamento di gare tra i mesi di giugno e luglio e della chiusura della stagione europea di gare il prossimo 3 settembre, con la gara di Monza, per recuperare la gara di Imola si dovrebbe sacrificare una parte della pausa estiva. Una decisione che, se messa sul banco delle trattative, dovrà essere approvata da tutte le scuderie e sembra davvero impossibile che le scuderie diano il loro via libera.

Dispiace per i tifosi. Per chi ha sognato questo fine settimana da mesi. Per chi, magari, ha risparmiato un intero anno per permettersi questa trasferta. Ma sono proprio i fan ad aver compreso bene che in queste condizioni il GP a Imola poteva essere solo che annullato. A guadagnarci in credibilità, anche meritatamente, è la Formula 1. Allora forse la massima seria automobilistica non ha perso i suoi valori. E lo show non è, forse, l’unica cosa che porta avanti il Circus. Per una volta ha vinto il buonsenso.