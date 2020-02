GP di Danimarca: esclusa l’ipotesi di una gara

Simon Kollerup, attuale ministro delle imprese della Danimarca ha informato Sander che un weekend di gara è in fondo alle priorità del governo

Quasi completamente pianeggiante e con pochi rilievi, la Danimarca territorialmente si presta molto bene ad ospitare un Gran Premio di Formula 1. Già dal 2018, si stava vociferando riguardo l’organizzazione di un GP di Danimarca che comprendesse il tracciato cittadino della capitale, Copenaghen. Tuttavia, sia il sindaco Frank Jensen che il ministro Simon Kollerup, inizialmente favorevoli al progetto, hanno ritirato il loro sostegno.

“Sono contento di aver dedicato persone appassionate nel portare grandi eventi in Danimarca” – ha dichiarato Kollerup ad un’agenzia di stampa danese – “Ma non è il momento giusto per una gara di Formula 1, e non lo dico, almeno perché l’economia alla base del progetto non è affatto chiara in questo momento”.

D’altro canto, Sander si è detto molto deluso: “In parte perché il governo non dà la priorità“. Il botta e risposta sulla questione GP di Danimarca è prontamente arrivato dal ministro: “Non ho dubbi che arriverà ad un certo punto” – ha aggiunto – “Ma ci vorrà più tempo di quanto sperassi e in questo momento sembra un po’ difficile”.

NO ALLA “FORMULA COPENAGHEN”

Il progetto di un GP di Danimarca sarebbe quindi al momento davvero poco realizzabile. Il sindaco Frank Jensen ha infatti asserito categorico: “Non possiamo partecipare alla pianificazione di un progetto che comporta così tanti rischi. Avevo dato il mio assenso al progetto, ma ho preferito tirare indietro la città quando con la delegazione abbiamo capito l’entità del contributo pubblico”.

Sembra quindi, un’occasione mancata dalla Danimarca per poter espandere la propria visibilità al resto del mondo, occasione che non si è lasciata sfuggire la vicina Finlandia, con il debutto del Gran Premio di Finlandia organizzato dalla MotoGP proprio in occasione della stagione motoristica che sta per arrivare.

Federica Coglio