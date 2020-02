Verstappen: “La Red Bull è il posto giusto”

Il 2020 è l’ultima stagione in cui Max Verstappen potrà sperare di abbattere il record di campione del mondo più giovane della storia appartenente a Sebastian Vettel.

Che Max Verstappen sia uno dei piloti più aggressivi, motivati e veloci di questa generazione, lo si era capito sin dal giorno del suo debutto. Il figlio d’arte, è intenzionato a diventare campione del mondo il prima possibile e a qualsiasi costo, anche a rinunciare al posto nella scuderia che lo ha lanciato nel mondo della Formula 1. I dubbi sulla competitività della Red Bull, infatti, avevano spinto l’olandese a guardarsi intorno e a entrare nell’orbita di Mercedes e Ferrari. Le ombre sul suo futuro, però, si sono dissipate alcune settimane fa, quando la scuderia guidata da Chris Horner ha annunciato il suo rinnovo fino al 2023.

A pochi giorni dall’inizio dei test pre-stagionali che si terranno a Barcellona, Verstappen ha voluto spiegare la decisione di continuare con la Red Bull Racing. “Non ci sono punti interrogativi, per me la Red Bull Racing è il posto giusto in cui stare. Mi sento davvero bene in questa squadra, ci sono brave persone qui e vedo anche la motivazione e la fame di lottare per la vittoria e per il campionato”, ha affermato a crash.net.

IL SEGRETO PER LIQUIDARE UNA CORAZZATA INVINCIBILE

Il primo pilota della scuderia austriaca, è convinto di poter superare i suoi avversari pressandoli dalle spalle. “In Formula 1, tutto dipende molto dalla monoposto. Ma quando riesci a premere il pilota davanti , diventa tutto molto più difficile per lui. Non vedo l’ora di trovarmi in quella situazione”.

Max Verstappen dunque, vorrebbe ritrovarsi in situazioni simili a quelle vissute nell’ultima stagione ad Hockenheim e a Interlagos, dove è riuscito a vincere due gare pazzesche. “Quando tutti siamo vicini in situazioni di pressione, come successo in Germania o Brasile, allora la squadra si distingue davvero rispetto alle altre. Sono ansioso di ritrovarmi vicino agli altri e di combattere. Se ci riusciamo, allora sono abbastanza sicuro di poter vincere“.