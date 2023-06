GP Canada, Red Bull sottotono: l’egemonia è a rischio?

Supremazia compromessa nel weekend del GP del Canada per Red Bull? Seppur di venerdì si tratta, ci sono molte cose da migliorare

Un venerdì decisamente complicato è stato quello di Montreal. Una prima sessione caratterizzata dai problemi tecnici e una seconda come corsa contro il tempo per il meteo avverso e per reperire più informazioni possibili. Il meteo è la grande incognita del weekend. La Red Bull è apparsa sottotono, riuscirà a riprendere l’egemonia in gara per il GP del Canada? La qualifica sarà il primo banco di prova, ma nel frattempo ci sono molte cose da migliorare e in fretta.

DICHIARAZIONI VERSTAPPEN

Verstappen nella prima sessione ha percorso soltanto 3 giri e ha ottenuto la quinta posizione con il crono di 1:20.231. L’olandese nella seconda sessione di libere, invece con il crono di 1:14.142 e 34 giri effettuati ha ottenuto la sesta piazza. Un venerdì decisamente sottotono e per niente semplice, che vede gli avversari più in forma. Ma si sa, ancora è tutto da scrivere e la prima vera prova del nove ci sarà oggi. Il campione del mondo in carica riuscirà a ottenere la pole?

Max Verstappen expects a few ‘surprises’ in Qualifying 👀 And, reflects on a tricky first day for the Bulls #CanadianGP #F1 https://t.co/zS9BkHQsQ6 — Formula 1 (@F1) June 16, 2023

“Non è stata una giornata affatto semplice, a causa dell’imprevisto accaduto nella prima sessione, ma è stato così per tutti. Nella seconda sessione di libere almeno siamo riusciti a effettuare un numero piuttosto soddisfacente di giri. Ma è comunque stata una sessione complicata. Perciò penso che abbiamo ancora un bel po’ di lavoro da fare, perché la monoposto al momento presenta problematiche sui dossi e sui cordoli. Quindi, dobbiamo assolutamente mettere a punto alcune cose. Il meteo incerto potrebbe mescolare le carte. La pioggia in qualifica e il sole domenica potrebbe influenzare le cose” ha così dichiarato l’olandese.

DICHIARAZIONI PEREZ

Anche Perez nella prima sessione ha percorso soltanto 3 giri, ma ha ottenuto la quarta piazza con il crono di 1:20.154. Il messicano nella seconda sessione di libere, invece con il crono di 1:14.250 e 29 giri effettuati ha ottenuto l’ottava posizione. Visto le condizioni meteo non ottimali verso il termine della seconda sessione, Perez ha espresso il suo rammarico per la prima sessione di libere, che è stata il vero primo colpo di scena del weekend. Il GP del Canada può essere per Red Bull da dimenticare? Ancora è presto per dirlo, ma…

Checo neaaarly touches the wall! 🫣 The Mexican driver aborts his fastest lap That was close 😅#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/UtRvKO2dgE — Formula 1 (@F1) June 16, 2023

“E’ stato un vero peccato non poter disputare interamente la prima sessione, visto anche le condizioni non ideali verso la fine della seconda sessione. Penso che abbiamo un buon ritmo, ma dobbiamo trovare il giusto assetto per la monoposto. Dobbiamo analizzare i dati raccolti, perché anche gli altri team sembrano molto forti e in qualifica capiremo meglio il tutto. Penso che sarà un fine settimana interessante: l’incognita meteo potrà regalare diverse sorprese. Con la pioggia fa molto buio molto presto, la visibilità diventa scarsa e le condizioni diventano inagibili abbastanza rapidamente” ha così concluso il messicano.