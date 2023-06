GP Canada, FP2: si accendono le Frecce d’Argento

Una sessione di lavori diversificati tra i vari team, che ha visto segnare il miglior crono a Lewis Hamilton, davanti al compagno di squadra

90 minuti di pura azione. Potremmo descrivere così la seconda sessione di prove libere andata in scena nel venerdì del GP del Canada, estesa per compensare il problema tecnico occorso durante le FP1. La prima mezz’ora di FP2 ha visto accendersi una sorprendente battaglia tra i piloti Ferrari e la Red Bull di Max Verstappen. Ad avere la meglio…

Quasi in fotocopia a quanto accaduto durante la prima sessione di prove libere, dopo soli 30 minuti dall’inizio delle FP2, i commissari sono stati costretti a sventolare bandiera rossa, a causa di un problema tecnico occorso sulla vettura di Nico Hulkenberg. Il pilota della Haas ha dovuto parcheggiare la propria monoposto dopo aver accusato un problema al motore, che ha generato del fumo dal retro della vettura e ha costretto il pilota tedesco al ritiro.

LAVORI DIVERSIFICATI

Al rientrare della bandiera rossa, si è riaccesa l’attività in pista, molto diversificata tra i diversi team. Alcuni hanno scelto di lavorare inizialmente sull’assetto da qualifica, per passare poi al passo gara; al contrario, altre scuderie hanno preferito testare anticipatamente il passo gara, per poi ridimensionare il lavoro e dedicarsi alle prove di qualifica. Tuttavia, tutti i piloti sono rientrati con gomma nuova, quasi a dare per scontato il cattivo meteo previsto per domani.

Nonostante tutto, l’azione in pista è stata subito rallentata dalla bandiera gialla causata da Esteban Ocon, presto trasformata in una seconda bandiera rossa. Il pilota della Alpine ha dovuto abbandonare la propria monoposto a bordo pista, a causa di un problema tecnico ancora in fase di investigazione. Una volta rientrato il regime di bandiera rossa, sotto la minaccia incombente del meteo, quasi tutti i team hanno cambiato strategia, andando a lavorare sulla simulazione di passo gara.

In queste condizioni, sceso in pista con gomma gialla, Charles Leclerc ha registrato un secondo tempo piuttosto lento, mentre Fernando Alonso, che montava invece gomma rossa, è stato protagonista di un incredibile primo settore, che però gli è valso solo la quinta posizione. Quasi subito a suo agio, invece, Verstappen che con gomma gialla ha segnato un crono che gli ha garantito la terza posizione, a soli due decimi dal tempo di Carlos Sainz su gomma rossa. A trenta minuti dal termine della sessione, inoltre, le due Mercedes sono state le uniche a dedicarsi alla simulazione di qualifica, segnando il primo e secondo posto nonostante il traffico.

L’INCOGNITA DELLA PIOGGIA SUL GP DEL CANADA

Le battute finali delle FP2 del GP del Canada ha visto accendersi ulteriormente la ricerca del giro veloce, tra lunghi e curve sfiorate. Gasly e Piastri hanno baciato il muro dei campioni con la posteriore destra della loro monoposto, fortunatamente senza conseguenze. Tuttavia, le prestazioni dei piloti sono state influenzate dal forte vento sollevatosi sul circuito, a causa della perturbazione in entrata. I tempi si sono quindi stabilizzati, se non addirittura alzati com’è stato per Sainz.

A pochi minuti dal termine, tutti sono stati costretti a montare gomma intermedia, a causa dell’intensificarsi della pioggia. In queste condizioni meteo, molti hanno deciso di rientrare ai box, lasciando solo ai più temerari l’onore di tentare il giro veloce. Tuttavia, la pioggia è aumentata in poco tempo, rendendo il tracciato particolarmente scivoloso e impedendo ai piloti di ritornare in pista, se non per le prove di partenza. Le FP2 del GP del Canada si sono quindi concluse con il miglior tempo di Hamilton; questo l’ordine definitivo a chiusura della seconda sessione: