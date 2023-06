GP Canada, FP3: Sainz a muro, Verstappen imprendibile

Ancora una volta brutte notizie per la Ferrari al termine delle FP3 del GP del Canada

Oltre alla pista bagnata a rendere imprevedibile questo weekend di gara sono le prestazioni della Ferrari che, nel corso delle FP3, ha visto Sainz coinvolto in un incidente. Lo spagnolo è finito a muro e il musetto della SF-23 si è staccato dalla vettura. Inoltre, sempre il pilota della rossa è sotto investigazione per ciò che è successo con Albon in precedenza in frenata dell’ultima chicane.

Le Mercedes che, nel corso della seconda sessione di libere hanno dominato con Hamilton che ha segnato il miglior tempo e Russell a seguire, chiudono in decima e quindicesima posizione. Buoni segnali sono arrivati dalla Ferrari. Nonostante il piccolo incidente che ha coinvolto Sainz, lo spagnolo ha concluso in quinta posizione. Ottimo lavoro dei meccanici che, in una corsa contro il tempo, sono riusciti a riparare la vettura. Quanto a Leclerc, il monegasco conclude in seconda posizione.

🚩 RED FLAG 🚩 The session has been red-flagged Carlos Sainz goes spinning off into the barriers at Turn 1#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/8cr2wogLCG — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Una Red Bull imprendibile

Ancora una volta Verstappen si rivela il migliore, nonostante l’intensificarsi della pioggia. Il pilota olandese conclude in prima posizione seguito da Leclerc e Alonso. L’olandese sembra piuttosto a suo agio con le gomme intermedie a differenza del compagno di squadra Sergio Perez. Il messicano conclude in diciassettesima posizione, chiudono Zhou, Ocon e Sargeant.

Si preannuncia dunque un weekend di sorprese, non solo per via della pioggia. Per la Ferrari si attendono delle risposte sul pacchetto di aggiornamenti introdotti a Barcellona, ma che proprio lì non hanno permesso di raggiungere i risultati sperati. La Mercedes è altalenante, la Red Bull senza eguali. Staremo a vedere con le qualifiche di questa sera!

Ecco l’ordine di arrivo al termine delle FP3.