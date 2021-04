GP Canada in dubbio, in ballo altri 6 milioni di penale

Se Montecarlo si prepara ad ospitare finalmente i fans e la Formula 1 dopo il forfait dello scorso anno, Montréal si trova nella situazione opposta. Lo storico appuntamento al Circuit Gilles Villeneuve potrebbe infatti essere annullato anche nel 2021 qualora i fans fossero impossibilitati a prendervi parte. Nonostante il sindaco Valerie Plante abbia assicurato quanto la Massima Serie sia importante per la città più popolosa del Québec, secondo La Presse Liberty Media avrebbe richiesto un’ulteriore maggiorazione di 6 milioni di dollari alla penale da versare in caso di annullamento del GP del Canada, per un totale di 25 milioni.

“Per noi l’ appuntamento con Formula 1 è molto importante”– ha dichiarato Plante – “e vogliamo dire ai nostri partner che abbiamo tutta l’intenzione di assicurarlo“. Calendario alla mano, il weekend canadese dovrebbe prendere il via il weekend tra il’11 e il 13 giugno. “Speriamo di riuscire a disputarlo in quella data come al solito. Ci sono ancora molti dettagli da definire, ma sono sicura che i nostri organi decisionali saranno con noi per garantirne il regolare svolgimento questa estate”.

Il primo ostacolo al GP è però rappresentato proprio dalla posizione della nazione nordamericana sulla pandemia. Per entrare nello stato che batte la Maple Leaf infatti è richiesta una quarantena di 15 giorni, ma nella settimana che precede il weekend di Montréal il Circus sarà impegnato a Baku per il GP dell’Azerbaijan. Il GP di Formula 1 non sarebbe però il primo appuntamento a venire annullato: la stessa sorte è toccata alla tappa del IMSA, il campionato WeatherTech SportsCar. Qualora il governo canadese decidesse di annullare la gara, Istanbul sarebbe pronta a subentrare con il GP della Turchia.

BREAKING: The @IMSA has cancelled the Mosport Race scheduled for July 4th in Canada due to entry restrictions.

The @F1 #CanadianGP is set to take place June 13th however nothing has been heard about whether or not it will go ahead. Updates to follow…. pic.twitter.com/TtDmv2jyPv

— The Flat Spot F1 (@TheFlatSpotF1) April 8, 2021