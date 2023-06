Pirelli svela le nuove mescole per il GP Canada e non solo…

Pirelli ha annunciato quali mescole porterà non solo GP del Canada, ma anche in Austria e in Gran Bretagna dove sembrerebbe che la nuova mescola, la “C0”, non farà il suo debutto

Pirelli ha già schierato le mescole che porterà nel GP del Canada. Nonostante ciò che sta accadendo a Montreal nelle ultime ore, l’azienda italiana ha svelato quali saranno le gomme previste. Rispetto alla scorsa edizione non è difatti cambiato nulla, Pirelli porterà le mescole più morbide C3, C4 e C5. Il tracciato di Montreal insieme a quello di Montecarlo e dell’Azerbaijan è uno dei circuiti che stressa meno le gomme, motivo per cui l’azienda italiana ha optato per questa soluzione.

Le caratteristiche del circuito dovrebbero garantire ai quei team, come Ferrari, che soffrono notevolmente il surriscaldamento delle gomme, un grande beneficio in termini prestazionali e di usura. La scuderia di Maranello tenterà di puntare ad un grande risultato con entrambi i piloti, dopo quanto accaduto in Spagna dove i problemi di graining hanno compresso notevolmente le prestazioni sia di Sainz che di Leclerc.

Tyre nominations revealed for the next three #F1 Grands Prix! 👀 Firstly, the #CanadianGP, where corner exit traction and stability under braking are vital, features the softest compounds in the range… (1/4) #Fit4F1 pic.twitter.com/bQtTTMR0mN — Pirelli Motorsport (@pirellisport) June 8, 2023

E per quanto riguarda il GP Austria e di Gran Bretagna…

Anche per i due successivi appuntamenti nel mondiale Pirelli ha già definito le sue scelte. Il Red Bull Ring è il tracciato più corto nel mondiale, con soli 10 curve. Anche qui sono previste le stesse mescole del GP del Canada, con l’unica differenza che in Austria tornerà il weekend con la Sprint Race. Il GP di Gran Bretagna, infine, è l’unico dei tre che non richiederà le mescole più morbide della gamma. Pirelli porterà le C1, C2 e C3 a Silverstone

Durante il weekend inglese sarebbe dovuta scendere in pista la nuova mescola denominata “C0”. Tuttavia, nonostante le dichiarazioni del direttore Pirelli, Mario Isola, della nuova creazione non vi è nessuna traccia. Dopo la tappa britannica ci saranno solo altri due appuntamenti prima della pausa estiva: il GP Ungheria e quello del Belgio. Per le caratteristiche di entrambi i circuiti, la C0 potrebbe apparire nella tappa ungherese, ma nulla è certo: riuscirà Pirelli a testarla in pista prima del giro di boa?