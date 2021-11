GP Brasile, Wolff: “Ho smesso di essere diplomatico”

Un weekend difficile che ha lasciato l’amaro in bocca alla scuderia tedesca, nonostante l’incredibile performance dimostrata da Hamilton

Quello appena concluso è stato un weekend decisamente movimentato per la Mercedes. Lo stesso Toto Wolff, al termine del GP del Brasile lo ha descritto come “un giro sulle montagne russe“. Dalla sostituzione del motore per Hamilton, alla squalifica, per arrivare alla multa da 5.000€ che il britannico dovrà pagare per aver slacciato le cinture di sicurezza nel giro di rientro dopo la fine della gara. Insomma, non c’è stata pace. E, soprattutto, la lotta al mondiale si è fatta più serrata…e un pochino più acida.

Il team principal della scuderia tedesca ha rilasciato delle dichiarazioni che lasciano ben intendere quale sia il mood all’interno della Mercedes dopo la tappa brasiliana. Questo perché oltre a essere già una battaglia avvincente per la conquista del titolo iridato, la lotta tra Mercedes e Red Bull sta diventando anche sempre più fonte di intrattenimento, anche se non sempre dei migliori.

AUF WIEDERSEHEN DIPLOMAZIA!

“Questo sport si gioca anche sulla possibilità di non avvantaggiare nessuno. Se vogliono protestare, possono farlo. Se vogliono essere scettici riguardo alle performance dei loro competitor, è okay. Non ho emozioni né positive né negative riguardo a questo argomento“, ha dichiarato Wolff riferendosi alle richieste avanzate dalla Red Bull nel corso del weekend brasiliano. Del resto, se qualcuno vuole esprimere il proprio dissenso, può farlo. Tuttavia, nel rispetto delle altre scuderie.

Proprio in questo contesto, nonostante l’ammissione di non provare particolari sensazioni nei confronti delle mosse messe in pratica dalla scuderia austriaca, Wolff ha dimostrato di essere comunque irritato dalle decisioni prese nel corso del weekend. “Probabilmente per Max sarebbero serviti 5 secondi di penalità per aver spinto Lewis fuori dalla pista“, ha commentato. “Ma il fatto di averlo buttato fuori, è solo la punta dell’iceberg. Non voglio dire nulla agli stewards, non voglio fare il loro lavoro. Ma dopo tutto quello che è successo questo weekend, prendere una decisione di questo tipo fa un po’ perdere la speranza“.

Wolff ha voluto più che altro puntare il dito su come la scelta di non penalizzare Verstappen per essersi difeso in modo particolarmente aggressivo non sia stata coerente con il regolamento. Tanto in Messico quanto in Brasile, ciò che è successo è che un pilota è stato accompagnato fuori dal tracciato nell’obiettivo di mantenere la propria posizione e di non farsi infilare. Una mossa che, stando a quanto scritto proprio sul regolamento, non è affatto permessa. Tuttavia, il direttore di gara ha scelto di non ricorrere né a investigazione né ad alcuna penalità. Un comportamento che ha lasciato perplesso il team principal della Mercedes.

Interrogato sul trattamento ricevuto nel corso del weekend, Toto Wolff si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno dipinto un team principal molto diverso rispetto ad alcune gare fa: “Non voglio lamentarmi ora“, ha sottolineato. “Non è così che vedo questo sport. Ma credo che questo weekend abbiamo ricevuto tanti pugni in faccia, in termini di decisioni che sono state prese contro di noi. Quando cominciano a essere tutte contro di te, comincia a interessarmi e a farmi arrabbiare. Io difenderò il mio team e i miei piloti. Sono sempre stato diplomatico nelle discussioni precedenti, ma la diplomazia è finita dopo oggi“.

UNA VITTORIA CHE SA DI RINASCITA

Nonostante le polemiche e i commenti rilasciati in merito ai trattamenti subiti nel corso del weekend, Wolff ha voluto anche raccontare le cose positive del GP del Brasile, culimante con l’incredibile vittoria di Lewis Hamilton. Un Hamilton che, come dichiarato dal team principal, è sceso in pista a mente libera, consapevole di dover gestire tutto al meglio. Un atteggiamento brillante, messo in difficoltà solo dalla scelta del team di non seguire le sue indicazioni per la strategia degli pneumatici. Una scelta che non è stata approvata nemmeno da Bottas, che sperava in un 1-2 Mercedes.

“Non sono sicuro che saremmo riusciti a gestire la gara solo con una sosta. Forse, ma sarebbe stato rischioso. Avremmo potuto perdere la terza posizione contro Perez. Sarebbe stato difficile costruire qualcosa. C’era davvero poco gap tra l’uno e l’altro, ma non volvevamo rischiare. Siamo davvero entusiasti della vittoria e siamo felici di essere tornati a galla. Una settimana fa abbiamo lasciato il Messico da sconfitti. Tutto può cambiare da un momento all’altro quando ci sono team e piloti forti a contendersi il mondiale“.

Niente, quindi, è ancora deciso. La Mercedes di Hamilton è pronta ad andare fino alla fine della stagione con questo motore, anche se la scuderia deve ancora trovare alcune risposte in termini di affidabilità. Ciò che però Hamilton e i suoi hanno dimostrato nel corso del GP del Brasile è di non avere intenzione di mollare: anche per Wolff, la gara è stata una delle migliori performance di Lewis ed è una ventata di aria fresca in vista degli ultimi appuntamenti.