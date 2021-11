GP Brasile, Hamilton: “Non bisogna mai mollare”

Il pilota della Mercedes ha messo a segno un weekend perfetto, culminato con il gradino più alto del podio e una performance che riaccende la sfida mondiale

Felipe Massa lo ha personalmente eletto miglior pilota del weekend. E quello sul volto di Lewis Hamilton, al termine del GP del Brasile, è stato un sorriso vero, che mancava da tempo. Dopo la squalifica, la rimonta e la penalità per la sostituzione del motore, il pilota Mercedes ha portato a casa una gara fenomenale. Non ha sbagliato nulla, non si è fatto mangiare dalla pressione, nemmeno quando si è trovato in disaccordo con la strategia scelta da team. Una prima posizione che fa bene all’animo, ma anche alla lotta al mondiale, sia piloti che costruttori.

“Ora credo di aver provato cosa vivevi tu, in questo paese fantastico, nel 2007, con tutto questo sostegno alle spalle“, ha commentato Hamilton ai microfoni di Massa al termine della gara. “Sono davvero grato di tutto questo supporto, era da Silverstone che non avevo questo tifo dedicato a me. Da quella gara per me è stato molto difficile: sentire tutto questo sostegno per tutto il weekend mi ha sorpreso e onorato“. Del resto, le ultime gare sono state dure per Hamilton, accolto sui vari circuiti da un onda arancione venuta ad accogliere il suo diretto rivale.

Soprattutto, il pilota Mercedes ha trovato nel pubblico brasiliano un supporto e un tifo che nei suoi confronti, tredici anni fa, era ben diverso. Dopo aver soffiato all’ultima curva il mondiale a Massa, Hamilton era stato fischiato e accusato di aver quasi pianificato tutto pur di conquistare il titolo iridato. Dopo tanto tempo e dopo aver dato prova di essere un campione sotto molti punti di vista, finalmente il britannico ha potuto assaporare anche il tifo brasiliano.

COME LA PRIMA VOLTA

“Il team ha fatto un lavoro fantastico. Valtteri è stato bravissimo oggi. Abbiamo portato il maggior numero di punti possibili alla squadra. Io ho spinto più che potevo. Partire dal fondo della griglia, con altre cinque posizioni di penalità…penso sia stato il weekend più duro della mia vita. Mio padre mi ha ricordato quando, nel 2004, ero in Formula 3 e in Bahrain ero partito dal fondo. Avevo chiuso al decimo posto e poi al primo. Questa vittoria, quindi, è per mio padre“. Con queste parole Hamilton ha commentato il difficile settimana appena conclusosi, che gli ha regalato un GP del Brasile memorabile.

Con la vittoria di oggi, Hamilton è riuscito ad allungare in termini di mondiale costruttori e ad accorciare il gap con Verstappen per quanto riguarda il mondiale piloti. Il britannico ha rubato all’olandese la possibilità di giocarsi il match point nel corso del prossimo appuntamento in Qatar, riaccendendo la sfida e regalando ulteriore spettacolo a una sfida già sensazionale. Inoltre, questa vittoria è per Hamilton un toccasana che lo motiva ancora di più ad affrontare le ultime tappe, senza mai smettere di credere nell’ennesimo sogno iridato.

“Alla vigilia di questo weekend non avrei mai pensato di poter recuperar così tanti punti come abbiamo fatto oggi. Poi le cose continuavano a darci contro. Questo dimostra per tutti che non bisogna mai mollare: qualsiasi avversità si incontri, bisogna continuare a spingere e a lottare. Non bisogna mai smettere di farlo. È con questa mentalità che ho abbracciato questo weekend, questo mi può ispirare anche per le prossime tappe. Questa vittoria mi sembra un po’ come la prima…mi sembra di non aver vinto da tantissimo tempo“.