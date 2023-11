GP Brasile, Norris: “Nessuno al nostro livello eccetto Max”

Norris conclude la Sprint del GP del Brasile in seconda posizione: impossibile tener testa a Verstappen, ma con gli altri è battaglia aperta

Partiva in pole position, ma ha perso la testa della gara già dal primo giro. Lando Norris non è riuscito a tenere dietro di sé Max Verstappen durante la Sprint del GP del Brasile. Ma si è difeso dagli attacchi degli altri rivali, primo fra tutti George Russell. Il pilota della McLaren conclude così la mini gara in seconda posizione, lui che per il Gran Premio di domani scatterà dalla settima casella.



“Penso che io avessi più potenza [rispetto a Verstappen], ma devo rivedere.” afferma Norris al termine della Sprint del GP del Brasile. “Il mio distacco non è stato male. Però nella seconda parte forse sono stato troppo conservativo. Sono stato forse un po’ troppo cauto. Mi sono distratto un attimo con George [Russell] al primo giro, ma poi il passo era abbastanza forte. Ho cercato di seguire Max, ma non era abbastanza“.

“In realtà non c’è nessuno al nostro livello al di là di Max, che guida una Red Bull.” dichiara con fiducia il pilota McLaren. “Quindi non sono preoccupato, anzi sono assolutamente incoraggiato dal passo che abbiamo avuto oggi.” afferma, pensando alla gara di domani. “Non siamo in lotta con Max in realtà, non possiamo competere con una Red Bull in pista. Ma sono molto sorpreso dalle nostre prestazioni di oggi. Domani sarà un altro giorno.” conclude Norris.