GP Brasile, la griglia di partenza

Rinascita Aston Martin, Verstappen conquista la partenza dal palo e Ferrari che si mostra a sprazzi: la griglia di partenza del GP del Brasile

Le qualifiche si concludono con la pole position di Super Max, che torna a partire dalla prima posizione dopo due gare di digiuno. Verstappen è il pilota più veloce nelle qualifiche del venerdì, con il dubbio che, senza la bandiera rossa causata dal maltempo, avrebbe dovuto cedere la pole per la terza volta consecutiva. L’olandese cercherà il bis, provando a conquistare anche la prima posizione nelle qualifiche della Sprint Race di domani. Alle sue spalle si piazzano Leclerc e Stroll, con il canadese che ha sfruttato al meglio i pochi giri disponibili. Una griglia di partenza del GP del Brasile piena di sorprese nel Q3.

Fernando Alonso, come il suo compagno di squadra, sorprende i tifosi portando la sua monoposto in quarta posizione. Il duo Mercedes si piazza in quinta con Hamilton e Russell, a causa di una penalità per impeding, partirà ottavo. Anche i due piloti britannici sembrano essere stati penalizzati dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito il circuito paulista. Norris porta la sua McLaren in settima posizione, non il miglior piazzamento per l’inglese. Sainz e Perez occupano il settimo e il nono posto, con il messicano che continua ad attraversare un periodo difficile, anche se è stato sfortunato a causa della bandiera rossa. Chiude Piastri, che non è riuscito a completare un giro, la top 10.

Resto della griglia

Nessuna sorpresa per i piloti fuori dal Q3. Hulkenberg piazza la sua Haas in undicesima posizione, seguito dal duo Alpine, con Ocon e Gasly. Magnussen non riesce a ripetere la pole dello scorso anno e si piazza quattordicesimo. Albon non supera la quindicesima posizione, con il pilota giapponese dell’AlphaTauri alle sue spalle. Le ultime quattro posizioni sono occupate, nell’ordine, da Ricciardo, Bottas, Sargeant e Zhou.