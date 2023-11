GP Brasile, Perez: “Non è stata semplice”

Sergio Perez conquista le terza posizione del GP del Brasile, ottima gara per il messicano che si carica per la gara di domani

Il sabato del Gran Premio Paulista si chiude con un ritorno nelle posizioni di vertice, dopo un’astinenza di addirittura sette gare. Perez torna al podio, più specificatamente in terza posizione, grazie a una RB19 che si è distinta rispetto alle avversarie. Checo non si piazzava tra i primi tre dal GP d’Italia, seconda posizione, in mezzo due ritiri e delle prestazioni sottotono che hanno messo in dubbio la presenza del messicano in Red Bull per il 2024. Perez spera che il GP del Brasile possa regalargli delle soddisfazioni, riuscendo a chiudere in modo positivo la propria stagione.

Il pilota messicano, dopo una partenza difficile, è sorpassato prima da Russell e poi da Hamilton, con Leclerc che lo segue da vicino. Tuttavia, al quarto giro, Perez riesce a sorpassare il sette volte campione del mondo e si riporta in quarta posizione. Quattro giri dopo, avviene il sorpasso su Russell, con Perez che conquista l’ultima posizione del podio. Il pilota Red Bull si stabilizza in terza posizione e non la cambia fino alla fine della gara. Il risultato ottenuto dal pilota di Guadalajara è decisamente positivo, specialmente se si considerano le deludenti prestazioni recenti e le voci che circolavano sul suo futuro lontano dalla scuderia di Milton Keynes.

Dichiarazioni del pilota

Il pilota, intervistato al termine della Sprint Race, dichiara che: “Non è stata semplice, perché la mia partenza è stata pessima. Sono stato sorpassato da Russell e subito dopo da Lewis. Successivamente sono stato in lotta e ho dovuto spingere, ritrovandomi in difficoltà sul finale a causa dell’usura delle gomme. Nel complesso è stata una buona giornata, ho raccolto degli ottimi punti ma penso che senza i problemi all’inizio della gara avremmo raccolto di più“. Parlando della gestione gomme, Checo spiega: “Non ho potuto gestire l’usura delle gomme a causa della battaglia in pista. Sappiamo che questa pista richiede una grande attenzione alla gestione delle gomme, ma non abbiamo potuto farlo perché ho dovuto spingere più del previsto“.