GP Brasile, Verstappen: “Oggi impossibile spingere al massimo”

Dopo una partenza da dieci e lode, Max Verstappen conquista l’ennesima vittoria, rubando a Lando Norris il sogno di concretizzare la pole position

La Sprint Race che accende il GP del Brasile è stata caratterizzata da diversi sorpassi, che hanno animato e reso più divertente la prima gara del weekend, lasciando presagire un Gran Premio interessante per la gara di domani. Al termine dei 24 giri, Max Verstappen si è detto molto soddisfatto di quanto fatto in pista, consapevole di non aver spinto al massimo, ma di aver lavorato in gestione gomme, non avendo la possibilità di fare un pit stop.

Secondo l’olandese, la Sprint Race è servita per raccogliere dati importanti, che saranno sicuramente utili in vista della gara di domani. Verstappen partirà in pole position accanto a Charles Leclerc, una prima fila che si rivelerà piuttosto infuocata. “Oggi siamo partiti bene e abbiamo fatto bene in questa gara“, ha dichiarato al termine della Sprint Race. “Speriamo di poter fare qualcosa di buono anche domani“.

SPRINT RACE IN GESTIONE GOMME, ANTEPRIMA DEL GP DEL BRASILE?

“L’anno scorso per noi è stato molto difficile qui, mentre oggi è andata molto meglio“, ha evidenziato Verstappen al termine del sabato del GP del Brasile. “Un po’ per tutti è stato impossibile spingere al massimo, credo. Bisogna stare attenti alle gomme“. Del resto, la pista brasiliana è nota per l’alto degrado delle gomme. Cosa, questa, che potrebbe rivelarsi fatale se le strategie dei team non dovessero essere perfette. Un’incognita in più che potrebbe movimentare la gara di domani.

In merito alla Sprint Race del GP del Brasile appena conclusa, Verstappen ha dichiarato: “Era importante cercare di andare davanti in partenza […] ci siamo affiancati e poi sono riuscito a gestire molto bene. Su questa pista c’è molto degrado e le gomme si usurano parecchio, quindi aver fatto 24 giri con una sola gomma è stato molto soddisfacente. Ho cercato di essere costante e di gestire bene la gara oggi“.