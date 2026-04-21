Verstappen: futuro incerto?

Verstappen tra ritiro e futuro incerto: Button esclude l’ipotesi sabbatica

Il futuro di Max Verstappen continua a essere uno dei temi più discussi nel paddock di Formula 1. Nonostante un contratto con Red Bull valido fino al 2028, le recenti dichiarazioni del quattro volte campione del mondo e le analisi degli addetti ai lavori stanno alimentando interrogativi sempre più concreti sulla sua permanenza nel Circus.

Button: “Niente pausa. O corre o smette”

A intervenire con decisione è stato Jenson Button, che ha escluso categoricamente l’ipotesi di un anno sabbatico per Verstappen. Secondo il britannico, il profilo del pilota olandese non si presta a soluzioni intermedie.

Button ha sottolineato come Verstappen sia un pilota “tutto o niente”: o completamente coinvolto nelle competizioni, oppure pronto ad abbandonarle. L’idea di una pausa temporanea, già vista in passato con altri campioni, non sarebbe coerente con il suo carattere. “Se decidesse di fermarsi, lo farebbe definitivamente”, è il senso della sua posizione.

Il malcontento di Verstappen per le regole 2026

Alla base delle speculazioni sul possibile addio c’è soprattutto il crescente disappunto di Verstappen nei confronti delle nuove normative tecniche introdotte nel 2026. Il pilota ha più volte criticato l’eccessiva dipendenza dalle componenti elettriche, arrivando a paragonare le gare a una versione estremizzata della Formula E o addirittura a un videogioco.

Questa frustrazione si riflette anche nelle sue dichiarazioni pubbliche, in cui ha ammesso di interrogarsi sul proprio futuro e sul reale piacere di continuare a competere. Il concetto di “divertimento”, più volte ribadito da Verstappen, sembra essere diventato centrale nella sua valutazione: senza di esso, la permanenza in Formula 1 perde significato.

Tra nuove sfide e futuro fuori dalla F1 per Verstappen

Parallelamente, Verstappen ha già iniziato a esplorare alternative. La sua partecipazione a eventi endurance e competizioni GT3, inclusi i test e le qualifiche per la 24 Ore del Nürburgring, dimostra un interesse concreto verso altre discipline motoristiche.

Inoltre, il pilota ha lasciato intendere di voler riflettere più a fondo sul proprio equilibrio personale, tra carriera e vita privata. Il desiderio di trascorrere più tempo con famiglia e amici emerge come un fattore sempre più rilevante nelle sue decisioni.

Scenario aperto e futuro incerto: addio o svolta?

Nonostante alcune teorie passate abbiano ipotizzato una pausa strategica per valutare nuove opportunità, la posizione di Button ridimensiona questa prospettiva. Se Verstappen dovesse davvero perdere motivazione, lo scenario più plausibile resterebbe quello di un ritiro definitivo, piuttosto che una semplice pausa.

Con una Formula 1 in piena trasformazione tecnica e sportiva, il destino del suo pilota di riferimento appare oggi più incerto che mai. E mentre il dibattito continua, una cosa è chiara: la permanenza di Verstappen dipenderà meno dai contratti e più dalla sua passione per lo sport.