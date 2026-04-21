Trucco motore in Formula 1, Antonelli ammette che…

Rivelazione di Kimi Antonelli sulla sicurezza, legata al trucco con il motore Mercedes, che lui stesso ha sfruttato nelle prime gare della stagione di Formula 1 2026

Una sistema di sicurezza all’interno del motore, previsto dal regolamento tecnico della Formula 1 2026 è stato utilizzato a proprio vantaggio, come un vero trucco, durante le sessioni di qualifica, specialmente da Mercedes e Red Bull. Una situazione, che a Ferrari e a molti altri team non è piaciuto, chiedendo chiarimenti alla Federazione e alla Formula 1, con la possibilità di intervenire nel caso in cui, fosse evidente che non sia così lecito, e soprattutto sicuro.

Alla fine, la FIA ha emesso il proprio verdetto, ponendo il divieto nell’utilizzare tale trucco, considerato molto pericoloso per la sicurezza, quando la potenza erogata crolla improvvisamente, nel momento in cui l’energia elettrica si esaurisce.

A distanza di qualche giorno dal verdetto e decisione della FIA, Andrea Kimi Antonelli, uno dei principali beneficiari del trucco con il motore, utilizzato nelle qualifiche, ha parlato e ammette che “non era così sicuro”.

Per aggirare i limiti di riduzione della potenza in qualifica, Mercedes e Red Bull avevano sfruttato una scappatoia, andando ad attivare un sistema di emergenza, per spegnere il loro MGU-K per 60 secondi.

Antonelli: “Uno stress”

Uno stratagemma, che evidentemente riesce a migliorare le prestazioni, seppur non per molto. Tuttavia, la FIA a seguito di una serie di verifiche, ha comunicato ai team il divieto di utilizzare questo trucco, già a partire dal Gran Premio di Miami, in programma il 3 maggio.

Andrea Kimi Antonelli, leader del campionato dopo le prime tre gare, ha ammesso di aver provato un certo sollievo per il verdetto e decisione della Federazione. Uno stratagemma, che anche a lui, aveva causato un “momento di stress” durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone.

“Naturalmente, non è stata una bella sensazione,” ha dichiarato il pilota della Mercedes alla stampa.

“Ora, da un lato cerchiamo di ottenere il massimo delle prestazioni. Questo può portarci ad affrontare problemi o situazioni impreviste,” ha poi aggiunto.

“Ero consapevole che potesse succedere, ma non l’avevo sperimentato in prima persona fino a Melbourne e poi Suzuka. Ovviamente, prima di tutto, non è così sicuro specialmente a Suzuka. Ero un facile bersaglio nella sequenza di curve a Esse, e sapendo che la pista non è molto larga, per cui non c’è non molto spazio”.

“È stato piuttosto stressante, non poter far nulla, con la vettura che non rispondeva a nessun comando. Io procedevo molto lentamente in pista. Un vero momento di stress,” ha spiegato il giovante pilota italiano, ora al comando della classifica con nove punti di vantaggio su George Russell.

Senza questo stratagemma, cosa cambierà alla Mercedes?

“È bello sapere, che probabilmente non ci troveremo più ad affrontare questa situazione. In qualifica, è facile ostacolare qualcuno durante un giro e ricevere una penalità. Non è certamente, quello che si desidera”.

“Ovviamente, questo comporterà la perdita di un paio di centesimi di secondo, quindi pochissimo tempo. Ma, almeno avremo una miglior sicurezza, sul fatto che una cosa del genere non accadrà più,” ha aggiunto in conclusione Antonelli.