GP Brasile, FP1: Hamilton reagisce d’orgoglio

Il sette volte campione del mondo si prende la prima piazzola negli ultimi minuti di prove libere. Dietro di lui, Verstappen e Perez

Dopo un qualche problema logistico, che aveva bloccato parte delle vetture e dei rifornimenti per le squadre a Miami, il Circus può finalmente scaldare i motori e dare inizio al weekend brasiliano.

La terra del grande Ayrton Senna, che mancava in calendario dal 2019, vede di nuovo all’apice la rivalità tra Verstappen e Hamilton, ora separati in classifica da 19 punti a favore del primo, dopo la schiacciante vittoria dell’olandese in Messico.

Il sette volte campione del mondo dovrà dunque tentare di recuperare terreno sul rivale, ma questo weekend non inizia nel migliore dei modi per lui: sulla sua W12, è stato infatti sostituito l’ICE (Internal Combustion Engine), che comporta una penalità pari a cinque posizioni in griglia.

My greatest inspiration. It was the way he raced, his passion for life and for the sport. But more than anything it was the way he faced alone a system that wasn’t always kind to him. May Aryton Senna’s legacy live on forever, especially vibrant this weekend pic.twitter.com/SmA4QQpOul — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 11, 2021

RED BULL VOLA E MERCEDES IN (APPARENTE) DIFFICOLTA’; LA FERRARI CI PROVA

La prima sessione di prove libere sul circuito di Interlagos inizia con qualche errore in pista e problemi di bilanciamento, in una fase di riadattamento dei piloti e delle monoposto alle insidie del tracciato carioca.

Hamilton lamenta via radio una cattiva resa delle sospensioni anteriori, chiedendo alla squadra soluzioni differenti.

Verstappen detta subito il passo, mettendosi davanti all’intero gruppo, seguito da molto vicino dal compagno Perez, reduce dal primo podio nel GP di casa, e Hamilton, che accumula un ritardo importante sui due piloti Red Bull.

E mentre si guarda al cielo, carico di nuvole minacciose, giunge il ruggito Ferrari, con Leclerc che fa segnare 1’10”194, solo 5 millesimi peggio del miglior crono di Verstappen. Il Cavallino Rampante è lì anche con Sainz, che rincorre il compagno in quinta posizione. Tra i due alfieri della Rossa, solo Perez, che al giro successivo si riprende la seconda piazzola temporanea con ottimi intertempi. Immagini che fanno ben sperare gli uomini Ferrari per la gara di domenica.

GP BRASILE, FP1: HAMILTONIL PI’ VELOCE DELLA SESSIONE; GLI ALTRI

Fino a questo momento, e c’era forse da aspettarselo, Interlagos è proprietà Red Bull, con intertempi da record nei tre settori del circuito: Perez si prende il primo e il terzo, Verstappen quello centrale.

Ma Hamilton torna a farsi sentire negli ultimi minuti di prove con gomma soft, firmando un super crono, 69 millesimi più veloce di quello di Verstappen. Bottas si prende la quinta piazzola, davanti a Gasly e i due piloti Ferrari. Chiude la zona punti virtuali la Aston Martin di Stroll. Più dietro Vettel, 12esimo. 13esima e 14esima le Alfa Romeo, seguite dalla McLaren di Norris, 15esimo, e Schumacher. Male Ricciardo, penultimo.

Qui, i tempi completi della FP1: