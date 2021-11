Verstappen favorevole ad utilizzare il numero “1” in caso di vittoria del titolo

L’attuale leader del Campionato Piloti Max Verstappen, ha dichiarato in occasione del GP del Brasile che in caso di vittoria del titolo iridato, sfoggerà nel corso della stagione 2022 il numero “1”

Il numero “1” ormai assente sulle livree delle monoposto dei Campioni del Mondo manca in Formula 1 ormai da troppo tempo, data la scelta di Lewis Hamilton di mantenere il numero 44 ma il pilota della Red Bull Max Verstappen, ha ammesso che non si farà problemi neppure in ottica marketing e lo “indosserà” molto volentieri.

L’ultima volta che il numero uno è stato presente su una monoposto in Formula 1 risale alla stagione 2014, quando l’allora campione del mondo Sebastian Vettel vinse il campionato nella stagione precedente proprio con la Red Bull. A differenza del pilota Mercedes l’olandese crede che indossare il numero “1” sarebbe speciale, anche poiché non si può sempre avere quest’opportunità in carriera: “Vorrei passare al numero ‘1’ senza dubbio, quante volte hai l’opportunità di guidare con quel numero? Sarebbe positivo per il marketing e mi sembra una decisione intelligente”.

MAI CANTARE VITTORIA PRIMA DI…

D’altro canto il pilota della Red Bull è consapevole che nonostante la vittoria nel GP del Messico che gli ha permesso di allungare a 19 lunghezze la differenza con Lewis Hamilton, non può farlo rilassare poiché quel vantaggio così come è arrivato può svanire in un solo istante: “In quattro gare possono succedere tante cose. Le cose sembrano buone, ma tutto può cambiare molto velocemente, l’ho già detto dopo aver vinto la gara in Messico. Avevo un vantaggio maggiore nel Mondiale ed è sparito in sole due gare”.

“Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio questo weekend e proveremo a vincere un’altra gara. Il mio modo di affrontare ogni gara è lo stesso e non lo cambierò. Se non pensassi al Mondiale, vuol dire che non farei alcun tipo di sogno, infatti, mi sto solo concentrando su questo”.