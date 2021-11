Marko: “Il campionato finisce, se Verstappen vincerà”

A poche gare dal termine della stagione, Max Verstappen e Lewis Hamilton si contendono il titolo iridato. Helmut Marko è certo su chi sarà il vincitore

Alla vigilia del weekend del GP Brasile, diciannovesima e quartultima prova della stagione 2021, la sfida per il titolo iridato è ancora aperta, tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Chi dei due si aggiudicherà il titolo di campione del mondo di Formula 1 2021? Per Helmut Marko, Max Verstappen ha tutte le carte in regola per vincere il trofeo più ambito.

Il consigliere della Red Bull, è convinto che il suo team abbia buone chance di vincere in Brasile, data la superiorità del motore. Inoltre, per Max questa rappresenta una sua gara di casa, visto la sua relazione con Kelly Piquet, figlia del tre volte campione del mondo Nelson Piquet.

“Continueremo a guidare in modo aggressivo, fino alla vittoria. Ho sempre detto che, la stagione finirà quando Max otterrà la sua decima vittoria. Così come stanno le cose, le possibilità di riuscirci a San Paolo sono buone,” ha commentato Marko, intervistato dal quotidiano austriaco OE.

“Il nostro turbo funziona meglio del motore Mercedes. Inoltre, Max è legato a Nelson Piquet e alla sua famiglia in Brasile,” ha aggiunto Marko.

Alla fine per Marko, la tappa di Interlagos è quasi come un’altra gara di casa per Verstappen, vincitore qui nel 2019. È molto popolare tra i tifosi. In caso di vittoria per Marko, questa sarebbe la quinta in casa, dopo quelle ottenute nelle due tappe in Austria, in Belgio e in Olanda.

RED BULL A CACCIA DEL TITOLO COSTRUTTORI

Max Verstappen in questa stagione 2019, ha ottenuto ben 9 vittorie e 14 podi, contro le 5 vittorie e 13 podi di Lewis Hamilton, ed è ora in vetta della classifica piloti con 312.5 punti. Una situazione, che lo rende sicuramente favorevole alla conquista del titolo iridato.

Per Marko, Super Max può ottenere la sua decima vittoria a Interlagos: “In verità, Max ha vinto cinque gran premi di casa, e le prime quattro gare di questa stagione. Finché è matematicamente possibile, credo nella vittoria iridata“.

La vittoria di Max Verstappen, gioverebbe anche alla Red Bull, dato che in classifica costruttori si trova alle spalle della Mercedes, separata da un solo punto.