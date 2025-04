GP Bahrain-Sakhir, anteprima: info e allerta meteo

Formula 1 Gulf Air Bahrain GP 2025, round 4°. Al via la seconda tappa del primo triple header della stagione, in programma sul circuito del Sakhir

La Formula 1 lascia Suzuka e il Giappone, per approdare in Bahrain dove nel weekend si terrà il quarto appuntamento iridato, sul circuito del Sakhir.

Il GP Bahrain che quest’anno, torna con il format tradizionale che vede la gara andare in scena domenica, anziché sabato, com’è avvenuto nella passata stagione, per via del Ramadan. Gara ovviamente in notturna.

Il Sakhir, ha già avuto un primo assaggio delle nuove vetture, visto che a fine febbraio è stata sede dei test pre-stagionali, in ottica campionato. In quelle giornate, i test avevano dato delle prime indicazioni, ma anche dubbi e punti interrogativi, che in parte sono venute alla luce con le prime tre gare, da poco andate in scena.

Si torna al Sakhir

La Formula 1 torna in Bahrain, dopo aver disputato le prime tre gare della stagione, che hanno visto una McLaren competitiva e veloce, dominatrice in Australia e in Cina. Mentre in Giappone, è stato Max Verstappen con la sua Red Bull a salire sul gradino più alto del podio, con le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, che si sono trovate a dover inseguire il campione del mondo in carica.

La Scuderia Ferrari, esce da Suzuka con un bottino di 18 punti, forse il miglior risultato di questo non facile inizio di campionato, grazie al quarto posto di Charles Leclerc e al settimo di Lewis Hamilton. Tuttavia, i due sono stati protagonisti di una gara anonima, e un po’ confusa. Insomma, la Ferrari che stiamo vedendo, pare brancolare nel buio, alla ricerca di un primo segnale positivo dalla SF-25 che fatica a mostrare. A Maranello, si lavora arduamente per tentare di recuperare il gap dagli avversari, e sembra che per il Bahrain sia atteso un nuovo fondo che si spera possa ridare il sorriso all’interno della Scuderia. Lo scopriremo nel corso del weekend.

Mercedes con la nuova W16, sembra aver ritrovato la giusta strada, guardando queste prime tre gare. Prestazioni e un passo gara, migliore rispetto alle passate stagioni, e due piloti, George Russell e Andrea Kimi Antonelli, che hanno mostrato di essere in gran forma. Sorprende il giovanissimo pilota italiano, che nelle sue prime tre gare della carriera, sta mostrando una solidità e maturità, da vero campione. Si va in Barhain, circuito che il bolognese conosce molto bene, rispetto alle prime tre piste della stagione, e chissà quale colpo di scena ci regalerà.

The fastest racing lap Suzuka Circuit has ever seen, set by the youngest driver to ever claim the fastest lap in a Grand Prix Kimi Antonelli continues to impress in F1 #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/pC67eaPgUD — Formula 1 (@F1) April 8, 2025

Insomma, dopo quanto visto nelle prime tre gare, la curiosità per la tappa del Sakhir è tanta. Appuntamento al weekend del GP Bahrain, in programma dal 11 al 13 aprile 2025.

Bahrain International Circuit

Il Bahrain International Circuit sorge al Sakhir, una località situata nella periferia di Manama la capitale del Bahrain. La Formula 1 approdò qui per la prima volta nel 2004, con la vittoria di Michael Schumacher con la Ferrari davanti a Rubens Barrichello e alla Bar-Honda di Jenson Button.

L’idea di realizzare un circuito nel bel mezzo di un deserto, fu del principe Salman bin Hamad Al Khalifa. Il progetto fu poi affidato all’architetto tedesco Hermann Tilke e completato in tempo per lo svolgimento del GP Bahrain nel 2004, sebbene molti lavori non furono conclusi.

Tutt’attorno al circuito, c’è il deserto motivo per cui la pista si presenta sempre sporca di sabbia portata dal vento, con il rischio che possa compromettere il rendimento delle attività in pista delle vetture. Per far fronte a questo problema, gli organizzatori locali usano uno speciale spray adesivo sulle zone sabbiose immediatamente vicine al tracciato.

L’impianto ha la possibilità di usare 6 configurazioni, tra cui il Tracciato Gran Premio utilizzato in Formula 1, l’Inner Circuit, Outer Circuit, Paddock Circuit, l’Endurance Circuit e un ovale. Il tracciato è lungo 5,412 km ed è caratterizzato da 23 curve, che spaziano dal lento al medio-veloce. Per affrontarlo al meglio, è necessaria un’ottima trazione delle monoposto, stare attenti alla presenza del vento che può sporcare l’asfalto con la sabbia. Variabili che possono portare le Scuderie ad adottare una certa flessibilità nelle strategie di gara e il numero di pit-stop.

In fondo al rettilineo principale che passa dinanzi ai box, c’è una frenata importante da fare per affrontare il tornatino, considerato un ottimo punto per tentare un sorpasso. Attenzione alle curve 9 e 10 che non permettono una buona visuale sul punto di corda, e che richiedono una certa sensibilità ed esperienza da parte dei piloti. Saranno 57 giri da compiere per una lunghezza in gara di 308,238 km.

DRS

La Federazione ha predisposto tre zone DRS sul circuito del Sakhir, dove i piloti potranno utilizzare l’ala mobile, e li troveranno:

sul rettilineo principale, tra curva 15 e curva 1; nel rettilineo che dalla curva 3 porta alla 4; nel tratto che dalla curva 10 conduce alla 11.

Tre sono i detection point dislocati lungo il tracciato, e in particolare nel primo settore poco prima di curva 1, nel secondo settore poco prima di curva 9, e nel terzo settore in prossimità di curva 14.

Pirelli: C1, C2, C3

Per il weekend del GP Bahrain, Pirelli ha scelto per le mescole più dure della gamma 2025, ovvero:

C1 PZero White Hard;

C2 PZero Yellow Medium;

C3 PZero Red Soft

Il Sakhir è caratterizzato da un layout con curve da affrontare a bassa e media velocità, e dunque una bella sfida per gli pneumatici, che tendono a subire carichi di trazione e frenata, sia durante il giro secco che sulla lunga distanza. Inoltre, l’asfalto è molto abrasivo con un alto livello di usura e degrado.

Attenzione al vento, che spesso può influire sul comportamento delle vetture, e con esso la sabbia che può portare in pista con le sue folate, e che può condizionare il buon funzionamento e l’aderenza degli pneumatici.

Altro fattore da tenere d’occhio, sono le temperature. È atteso, un sbalzo termico importante rispetto al weekend giapponese, con il termometro che ha registrato temperature massime intorno ai 20°C, e poi la pioggia di domenica mattina. Al Sakhir sono previsti temperature intorno ai 30°C.

Il Gran Premio del Bahrain è tra i più spettacolari, dato che offre molte possibilità di superare, in particolare alle curve 1, 4 e 11. Attenzione alla possibilità di vedere in azione la Safety Car.

Che tempo farà?

Secondo l’ultimo bollettino meteo, il weekend del GP Bahrain sarà soleggiato, e con temperature calde con picchi intorno ai 32°C.

Non è prevista la pioggia, ma occhio al vento!

Qui di seguito, vediamo che tempo farà nel weekend del GP Bahrain 2025.

Venerdì 11 aprile 2025

Temperature: Max 28°C, min 25°C; Cielo sereno e soleggiato durante l’intera giornata. Qualche nuvola nel pomeriggio, ma senza pioggia, umidità 82%. Vento con raffiche tra 9 e max 15 km/h.

Sabato 12 aprile 2025

Temperature: Max 30°C, min 24°C; Cielo sereno e soleggiato durante l’intera giornata. 0% precipitazioni, umidità 74%. Vento con raffiche tra 9 e 13 km/h.

Domenica 13 aprile 2025

Temperature: Max 27°C, min 24°C; Cielo sereno e soleggiato. 0% precipitazioni, umidità 56%. Vento con raffiche sui 11 km/h