Mercedes, Wolff: “Russell guida il team, Antonelli è la scommessa”

Mercedes, parla il team principal Toto Wolff: “George è un punto di riferimento per il team e per Antonelli”

In un’intervista rilasciata a Motorsport.com, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha parlato della situazione attuale del team tedesco, del rinnovo quasi imminente di George Russell e della sua grande scommessa, Kimi Antonelli.

Russell, alla sua quarta stagione con le Frecce d’Argento, è l’unico pilota con il contratto in scadenza, ma sembra essere sempre più vicino al rinnovo. “Assolutamente sì. Voglio dire, è quasi un segreto… come si dice? Un segreto di Pulcinella? Ecco, noi abbiamo tutta l’intenzione di confermare i nostri piloti a lungo termine” – ha ammesso Toto Wolff – “Non divulghiamo ogni discussione che abbiamo, questo perché tutto sta andando nella direzione giusta“.

Nel frattempo, i rumors su un possibile trasferimento di Verstappen nel team tedesco continuano a circolare con insistenza. Ma Wolff sa bene che le voci si fermeranno non appena arriverà la conferma di George Russell. “Sì, è esattamente così. Ma in un contratto non si garantisce soltanto a un pilota che guiderà la monoposto. Ci sono anche altri aspetti su cui discutere, nell’interesse del team e del pilota stesso. È un processo lungo e strutturato“, ha chiarito l’austriaco.

Eppure, nel paddock c’è chi continua a mettere in dubbio il talento dell’inglese alla guida. “Non so perché venga sottovalutato. È un pilota top e siamo fortunati ad averlo nel team“, assicura Toto. Un vero punto di riferimento per la Mercedes, nonché la prima guida su cui puntare, nella corsa al titolo. “La stessa decisione di prendere Kimi con noi è arrivata perché sapevamo di avere George come punto di riferimento. La vettura non va più veloce di George, e sappiamo dove si troverà la monoposto con lui, ed è un punto di riferimento per lo stesso Kimi“.

Kimi Antonelli: la scommessa di Toto e di Mercedes

Dopo l’annuncio del passaggio di Hamilton alla Ferrari, Toto ha ritenuto che fosse il momento giusto per promuovere Antonelli. Una scommessa audace, un azzardo, che solo il tempo ci darà se verrà ripagato.

La notizia del trasferimento di Lewis ha colto tutti di sorpresa, mettendo in difficoltà anche un tipo forte e risoluto come Toto. Il team principal, però, ha dovuto abituarsi in fretta a vederlo vestito di rosso. “Non credo di non aver mai avuto difficoltà nell’affrontare una situazione del genere. Mi sono detto: ‘Questa è la realtà, e ora?’ E quando Lewis mi ha detto che sarebbe andato via, ho realizzato che era davvero la fine“.

Superato lo shock iniziale, all’austriaco restava l’arduo compito di trovare un degno sostituto per un sette volte campione del mondo. “Con tutto il rispetto per i 12 anni che abbiamo vissuto insieme, per l’amicizia e il successo che abbiamo avuto, ma appena sapute le sue intenzioni, ho subito pensato a chi avrebbe preso il suo posto” – ha confessato – “In questi casi, esistono due scuole di pensiero: o ti prendi un rischio, puntando su un pilota giovane, capace di competere in Formula 1, o prendi il pilota più veloce e disponibile sul mercato“.

Però, prima di prendere una decisione sul futuro di Kimi, sono state vagliate altre opzioni: “Quando prendi un pilota giovane, puoi sempre metterlo in un altro team. Ma qualsiasi squadra, come la Williams, lo avrebbe preteso per almeno un paio di anni, e non volevo impegnarmi così a lungo. D’altra parte, un pilota che ha dimostrato il suo valore non sarebbe stato a suo agio con un contratto di un solo anno. Questi sono stati i miei pensieri, un attimo dopo che Lewis mi ha comunicato la sua decisione.”

Così, stando alla parole di Wolff, con George come pilota di riferimento, e un promettente Kimi al suo fianco, Mercedes è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia in Formula 1.