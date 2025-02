Test Bahrain: i risultati della terza e ultima giornata

Si conclude la terza e ultima giornata di test in Barhain. Vediamo com’è andata, nell’attesa che arrivi il primo Gran Premio della stagione

Bandiera a scacchi sulla terza e ultima giornata di test in Bahrain 2025. Team e piloti hanno potuto, percorrere i primi chilometri con le nuove vetture, e raccolto i dati necessarie in vista dell’avvio della stagione. Ma com’è andata in questa giornata? Scopriamola insieme.

Tante le simulazioni di qualifica

È di George Russell il miglior tempo nell’ultimo pomeriggio di test pre-stagionali in Barhain. Benché non abbia superato il tempo di riferimento ottenuto da Carlos Sainz giovedì pomeriggio. Ultima giornata che tuttavia, non ha visto molte simulazioni di gara da parte di tutti i team, come era solito vedere negli ultimi anni. Ciò significa che arriveremo al Gran Premio d’Australia con molte incognite.

La mattinata era iniziata con un primo colpo di scena, che ha di fatto cambiato i piani. Lance Stroll non ha potuto prendere parte alla sessione mattutina, a causa di un’indisposizione sofferta nella notte. Al suo posto, è sceso in pista Fernando Alonso che ha così potuto portare avanti il lavoro sulla AMR25.

Stroll ha poi preso parte alla sessione del pomeriggio, togliendo la possibilità ad Alonso di completare la giornata e provare in condizioni più rappresentative. Nella mattinata, lo spagnolo ha avuto un contrattempo che ha frenato il lavoro: la AMR25 si è letteralmente fermata alla fine della pit-lane, costringendo i meccanici ad andare a riprenderla e portarla in garage.

Temperature più calde, e pista più lenta

Tempo sereno e nessun accenno di pioggia, com’era accaduto ieri. Giornata calda, per via delle temperature: il termometro ha registrato picchi intorno ai 33°C, o meglio 15°C in più rispetto a giovedì. La mattinata è stata caratterizzata dalle raffiche di vento, un vero e proprio grattacapo per i piloti e i team.

Charles Leclerc ha chiuso la sessione del mattino, con il miglior crono in 1’30″811, con gomma C3 con un gap di un secondo e mezzo dal tempo registrato da Carlos Sainz nella giornata di giovedì.

Charles Leclerc goes quickest on final morning of #F1Testing #F1 | Full report ⤵️https://t.co/2slvP8JWzn — Formula 1 (@F1) February 28, 2025

Piccolo incidente per la Haas di Oliver Bearman, con il cofano motore della VF-25 che si è aperto, perdendo qualche pezzo in pista, sicuramente perché non era stato fissato bene. I meccanici della Haas, si sono messi al lavoro per sostituire l’intero cofano, facendo perdere tempo prezioso sulla tabella di marcia.

Sono state molte le simulazioni in ottica qualifica, sia al mattino che nel pomeriggio, con qualche spazio anche ai long run. La mescola C3, solitamente la più utilizzata durante il Gran Premio del Bahrain, è stata a sorpresa quella più scelta per i test. Lando Norris è stato autore di un paio di uscite di pista, mentre provava con la sua McLaren.

A fine giornata, si direbbe che Ferrari, McLaren e Red Bull hanno rispettato la tabella di marcia, e con la sensazione che siano di un altro livello. Subito alle loro spalle, si trovano i team del centro gruppo, appena di qualche decimo di differenza, con Aston Martin e Williams, tra i favoriti.

Durante la seconda metà della sessione, si è visto qualche parziale in verde, ma nessun fucsia. La pista si è rivelata più lenta di un secondo rispetto alla giornata di ieri, pertanto i team si sono concentrati a provare varie configurazioni, senza andare alla ricerca della prestazione. Dunque, via libera alle simulazioni in ottica qualifica per pressoché tutto il pomeriggio.

Spazio ai long run

Nelle tre giornate di test, non sono mancati episodi anche alquanto insoliti: mercoledì pomeriggio, un blackout a livello regionale ha fermato in anticipo la sessione, mentre giovedì, la pioggia è stata la protagonista. Mentre oggi, c’è stata una bandiera rossa per via dei vetri rotti, caduti dalla cabina del direttore di gara. Incidente che ha interrotto la sessione per dieci minuti. Tuttavia, l’ultima giornata ha avuto un altro imprevisto che ha caratterizzato la sessione pomeridiana: un autobus è entrato nel circuito, a qualche minuto dall’inizio della sessione, e la FIA per precauzione ha azionato la bandiera rossa.

Alla ripresa dell’attività in pista, i piloti hanno lavorato alla ricerca delle prestazioni, con Pierre Gasly autore del miglior tempo, in 1’30″040, superando il tempo ottenuto in mattinata da Charles Leclerc.

Nell’ultima parte del pomeriggio, sono andate in scena i long run in ottica gara, con Oscar Piastri che ha inaspettatamente iniziato il lavoro con mescola C3. Dopo i primi giri con la mescola più morbida, utilizzata al Gran Premio del Bahrain, l’australiano ha poi montato la più dura, la C1.

Il pilota australiano, ha mostrato un ritmo piuttosto buono e costante, tanto da spaventare la concorrenza, come era accaduto ieri con Norris. Max Verstappen ha lavorato sulla ricerca della prestazione con la RB21, utilizzando la C3 e poco carburante a bordo. L’olandese ferma il crono in 1’29″799.

Il pilota della Mercedes, George Russell segue un piano di lavoro simile a quello di Oscar Piastri, con la simulazione di gara. Il ritmo del britannico, tuttavia non si è rivelato buono quanto quello della McLaren, ma il lavoro è andato piuttosto bene. Nel finale del stint, la Mercedes ha avuto un piccolo calo di passo, sicuramente per via del degrado.

In casa Ferrari, la storia è stata totalmente diversa. Lewis Hamilton ha completato 11 giri con la C3, per poi fermarsi per qualche minuto nei box, e cambiare qualche regolazione. I tempi di Lewis non sono stati costanti, ma era chiaro che non stava seguendo il lavoro di Russell e Piastri. D’altra parte, Max Verstappen stava lavorando sulle prestazioni, considerando che in casa Red Bull, non era nei piani la simulazione di gara.

A circa un’ora e mezza dalla fine, ecco un’altra sorpresa del giorno: Fernando Alonso è tornato in vettura, per prendere il posto di Lance Stroll. Aston Martin ha fatto sapere che Stroll assente in mattinata per un malessere, nel corso del pomeriggio, non sentendosi bene ha preferito ritirarsi anzitempo e lasciare il campo a Fernando. Lo spagnolo, ha fatto un primo giro con la C3 per poi passare alla C2 e lavorare sul long run. Peccato che il tempo, non è era sufficiente per poter completare la simulazione di gara.

Fernando Alonso will take over the Aston Martin from Lance Stroll as we head towards the final hour of the day#F1Testing #F1 pic.twitter.com/manwtNrxPr — Formula 1 (@F1) February 28, 2025

Tuttavia, nel poco tempo che ha avuto a disposizione, il due volte campione del mondo con mescola C2 ha mostrato un ritmo costante. Nell’ultima ora di test in pista, il pilota spagnolo ha completato molti giri per l’Aston Martin, benché non abbia raggiunto i chilometri che avevano nei piani.

Lewis Hamilton e la Ferrari, hanno chiuso anzitempo i test dopo aver riscontrato qualcosa di strano, nei giri effettuati con serbatoio pieno. Verstappen abbassa i tempi e ottiene il miglior tempo, ma poco dopo Russell migliora ulteriormente il suo per 21 millesimi e chiude in vetta, in 1’29″545.

Terminate le tre giornate di test pre-stagionali, sono molte le incognite che ci porteremo fino alla prima gara della stagione, in programma in Australia tra meno di tre settimane, prima di trarre qualche conclusione. Naturalmente tutti i team, hanno seguito un loro preciso piano di lavoro, con molte prove e simulazioni, per conoscere le nuove vetture, benché tre giorni sono sicuramente pochi per provare.

Classifica finale

Day 3 ✅ The final day of #F1Testing is done and dusted and the classification is in… #F1 pic.twitter.com/GI83UpRC8F — Formula 1 (@F1) February 28, 2025