McLaren-Norris: “Potevamo osare di più con Verstappen?”

Il GP del Giappone sarebbe davvero potuto andare diversamente?

Max Verstappen ha conquistato una vittoria convincente nel Gran Premio del Giappone, ma nel paddock rimane sempre il dubbio: McLaren poteva fare di più per mettere i suoi piloti nelle condizioni adeguate per battere il campione del mondo in carica? Ci troviamo di fronte all’ennesimo errore nella gestione del duo australiano-inglese? Norris ha avuto un solo tentativo di sorpasso su Verstappen nel corso della gara. Tuttavia, il team di Woking ha optato per una strategia “sicura”, evitando scelte rischiose con rischi maggiori, come l’ingresso in pista della safety car.

Oscar Piastri invece ha effettuato il suo unico pit stop un giro prima dei leader Verstappen e Norris, che si sono fermati ai box nel giro successivo. La conseguenza di questa scelta strategica ha fatto sì che si congelassero le posizioni dei primi tre. Verstappen ha mantenuto la leadership fino alla bandiera a scacchi e ha vinto per solo 2.1 secondi di vantaggio sul duo McLaren. Questo ha alimentato discussioni sul fatto che il team Papaya avrebbe potuto tentare un “undercut” o un “overcut” con Norris.

Norris ha ammesso che la squadra avrebbe potuto tentare qualcosa di diverso, ma ha tenuto ha sottolineare il rischio di essere penalizzati dall’eventuale ingresso di una safety car. “Ovviamente avevamo pianificato alcune cose in anticipo e sapevamo cosa aspettarci” ha dichiarato Norris. Quest’ultimo ha poi aggiunto: “però, col senno di poi è facile parlare. Credo che sarei potuto rimanere in pista più a lungo, dovevamo fermarci prima, sì, ma poi si corrono dei rischi. Quindi è facile dire ‘sì, avreste dovuto fare così.’ Ma se fossi rientrato ai box tre o due giri prima e fosse entrata la safety car, allora saremmo sembrati stupidi“.

La visione su McLaren e Verstappen

Nonostante il rammarico per non aver tentato una strategia più aggressiva, Norris ha riconosciuto i punti di forza della McLaren: “Credo che abbiamo aree su cui lavorare. Nelle curve ad alta velocità eravamo molto forti e penso sicuramente la vettura migliore in pista.”

Tuttavia, il pilota ha evidenziato le debolezze della monoposto nelle curve a bassa velocità e questo fattore ha influito sia in qualifica che in gara: “nelle curve lente siamo piuttosto distanti dalla Red Bull ed è lì che abbiamo perso in qualifica. E abbiamo perso costantemente anche in gara. Quindi sì, ci sono molte aree su cui dobbiamo lavorare per migliorare.”

Nonostante la sconfitta, la McLaren ha ottenuto un secondo e un terzo posto, conferma dell’ottimo lavoro della squadra che mantiene la leadership sul campionato costruttori. Nei prossimi Gran Premi, il team di Woking oserà scegliere strategie più rischiose per impensierire la Red Bull di Max Verstappen e di Yuki Tsunoda? O continuerà con delle strategie più sicure? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Articolo a cura di Edoardo Ludovico Sirotti Gaudenzi.