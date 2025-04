Alonso: “I punti? Un’impresa impossibile”

© Aston Martin Formula One Team

Un inizio di stagione tutto in salita

Fernando Alonso ha tracciato un bilancio lucido e senza troppi giri di parole dopo il Gran Premio del Giappone. Il pilota spagnolo, alla sua seconda stagione con Aston Martin, ammette che in questo momento conquistare punti in Formula 1 è “un compito impossibile” per la sua scuderia. Le difficoltà dell’AMR25 sono evidenti sin dalla prima gara, e nonostante l’impegno del team, i risultati non arrivano.

Tre gare, zero punti: una costanza amara per Alonso

In tutte e tre le gare disputate finora, Alonso si è trovato costantemente ai margini della top 10. “In Australia ero decimo quando ho commesso un errore finendo nella ghiaia. In Cina ero undicesimo prima che i freni prendessero fuoco. A Suzuka sono arrivato undicesimo. Sempre lì vicino, ma mai abbastanza per portare a casa qualcosa”, ha raccontato il due volte iridato con un filo di amarezza.

Aston Martin in difficoltà, ma nessuna sorpresa

Alonso non si aspettava miracoli, e lo aveva già anticipato durante i test pre-stagionali in Bahrain. Aveva previsto che l’inizio del 2025 sarebbe stato simile alla fine del 2024, con una macchina poco competitiva. “Abbiamo quello che abbiamo. Non possiamo pretendere troppo da noi stessi. Con queste prestazioni, i punti sono fuori portata”, ha ribadito.

Suzuka: errori e segnali positivi

Il weekend giapponese non è stato privo di ostacoli: nelle seconde prove libere, Alonso è finito nella ghiaia, perdendo un’occasione preziosa per provare con le gomme morbide. Tuttavia, il resto del fine settimana è stato solido, anche se invisibile nei risultati. “Una gara ordinaria, senza errori dopo le libere, ma non è bastato”, ha detto.

Uno sguardo al futuro: servono aggiornamenti

Con Aston Martin settima nel mondiale costruttori e i 10 punti ottenuti solo da Lance Stroll, le speranze sono riposte negli aggiornamenti in arrivo. “Serve un weekend perfetto per entrare in zona punti. Vediamo se riusciremo a fare dei passi avanti”, ha commentato Alonso, mantenendo la determinazione nonostante tutto.

Realismo, esperienza e un pizzico di pazienza

Alonso resta uno dei piloti più esperti in griglia, e il suo approccio è quello di chi sa che solo il lavoro costante può fare la differenza. “I punti? Non ora. Ma non molliamo”, ha concluso.