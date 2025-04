GP Bahrain, Russell: “Una sfida lottare con Oscar”

GP Bahrain, George Russell piazza la sua Mercedes in seconda posizione, mostrando un passo molto vicino alla McLaren soprattutto con temperature fresche

La McLaren firma la pole position al termine delle qualifiche del GP Bahrain, con Oscar Piastri, che si è dimostrato veloce, ma alle sue spalle si è piazzata la Mercedes di George Russell.

Le temperature più fresche, anche dell’asfalto rispetto alle FP3, hanno dato una spinta in più alla Mercedes, che riesce a portare George Russell in prima fila e a poco più di un decimo dalla McLaren di Piastri.

Il GP Bahrain che scatterà domani, si prospetta interessante e senz’altro combattuta, soprattutto alla partenza, considerando che in terza posizione, ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc.

Sicuramente grandi chance, per la Mercedes e George Russell che proverà a dar fastidio alla McLaren, e ottenere un grande risultato.

George: “Secondo posto… un bonus”

Un risultato inaspettato per George Russell, che al termine delle qualifiche del GP Bahrain, commenta quanto accaduto: “Assolutamente, se ci avessero detto che saremmo stati almeno di mezzo secondo dalla McLaren, lo avremmo accettato. Pensavamo che avremmo ottenuto il terzo posto. Quindi, il secondo posto è un bonus. Congratulazioni a Oscar. Grande giro, ma sono entusiasta in vista della gara di domani”.

A proposito del distacco con la McLaren: “Il passo in avanti, l’abbiamo fatto con la notte e il fresco della pista. Nelle prove libere 3, con il caldo facevamo più fatica, mentre le McLaren erano nettamente davanti. In questa sessione, siamo stati più veloci. Secondo posto è un risultato grandioso, per domani, ma siamo realisti… sarà una bella sfida, poter lottare con Oscar Piastri”.