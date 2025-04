GP Bahrain, la griglia di partenza: pole di Piastri, Norris delude

Pole position di Oscar Piastri in Bahrain, Norris deludente: ecco la griglia di partenza del GP di domenica

Un Oscar Piastri perfetto conquista la pole position del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Una prestazione brillante quella dell’australiano, che firma la sua seconda pole in carriera con un tempo incredibile di 1:29.841. A Sakhir, sotto le luci artificiali, il pilota McLaren mette tutti in riga, compreso il compagno Lando Norris, solo sesto al termine della Q3. Ecco la griglia di partenza del GP del Bahrain!

“Sono molto soddisfatto del mio giro, abbiamo lavorato bene per essere qui davanti. Domani sarà tutto da giocare, ma partire davanti è fondamentale”, ha dichiarato un Piastri visibilmente entusiasta. Una pole che conferma la competitività assoluta della McLaren, anche se è chiaro che il talento del pilota fa ancora la differenza.

McLaren vola, ma Norris resta indietro

Alle spalle di Piastri scatterà uno straordinario George Russell (Mercedes), staccato di appena 168 millesimi. In seconda fila ci sarà Charles Leclerc (Ferrari), a 334 millesimi, seguito da un ottimo Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), che continua a stupire con costanza e maturità. Quinto Pierre Gasly (Alpine), autore di un giro al limite, mentre delude Norris, solo sesto con un distacco di 426 millesimi dal compagno.

Settimo Max Verstappen, in ombra per tutto il weekend, davanti a Carlos Sainz (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari) e Yuki Tsunoda (Red Bull), che chiude la top 10 con oltre un secondo e mezzo di distacco. Così si posizionano in griglia i piloti qualificatisi per il Q3 nelle qualifiche del GP del Bahrain.

Q3 TOP 10 Piastri

Russell

Leclerc

Antonelli

Gasly

Norris

Verstappen

Sainz

Hamilton

Tsunoda #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/f1f2M2HHG6 — Formula 1 (@F1) April 12, 2025

La griglia di partenza del GP del Bahrain

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Pierre Gasly (Alpine)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Carlos Sainz (Williams)

9. Lewis Hamilton (Ferrari)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Jack Doohan (Alpine)

12. Isack Hadjar (Racing Bulls)

13. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

14. Fernando Alonso (Aston Martin)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Liam Lawson (Racing Bulls)

18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Oliver Bearman (Haas)