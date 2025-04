GP Bahrain, Qualifiche: Piastri conquista la pole, terzo Leclerc

Appena terminate le qualifiche del GP del Bahrain: cosa è successo al Bahrain International Circuit

La tensione non è certo mancata alle qualifiche del GP del Bahrain. In una pista ben conosciuta dai piloti, appare completamente crollata la temperatura dell’aria rispetto all’ultima sessione di prove libere. L’asfalto, in aggiunta, presenta dodici gradi meno rispetto ai giorni precedenti. Aspetto che rende più rara la possibilità di overheating nell’ultimo settore. Inarrestabile la superiorità delle vetture McLaren. Il team Papaya non ha mai vinto in questo circuito, ma sembra intenzionato a cambiare le carte in tavola.

Q1: track limit nemico della Red Bull, ma i piloti resistono

I primi a scendere in pista per iniziare queste qualifiche sono le due Aston Martin e Hulkenberg. Tanti problemi al sedile per Esteban Ocon, che a tredici minuti dal termine è ancora fuori dalla vettura. Diversi piloti scendono in pista con penumatici nuovi, soprattutto per cercare di evitare track limits, possibile costante di questo weekend. Mentre Lando Norris segna il miglior tempo di questa sessione, con 1:31.107, diversi sono i tempi cancellati per Max Verstappen, che ha rischiato di qualificarsi tra gli ultimi. Gli eliminati della Q1 sono: Bearman, Stroll, Bortoleto, Lawson e Albon.

Q2 e Q3: Ocon a muro, Tsunoda tra i primi dieci

Vento leggermente aumentato durante la Q2, un qualcosa che potrebbe causare difficoltà ai piloti in griglia. A circa undici minuti dal termine, Esteban Ocon va a muro in curva 3, causando bandiera rossa. Il pilota esce autonomamente dalla vettura. Nel medesimo punto, rischio anche per Nico Hulkenberg. Continui miglioramenti per Pierre Gasly, che piazza la sua vettura sul terzo scalino durante la seconda sessione di qualifiche. Yuki Tsunoda riesce a riportare la seconda Red Bull in Q3. Gli eliminati di questa sessione sono: Ocon, Alonso, Hulkenberg, Hadjar e Doohan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

Continuano i problemi alla monoposto di Max Verstappen durante la Q3, ma l’olandese non si arrende. Costanti in questa sessione le due Mercedes, che per diverso tempo si alternano la pole, poi conquistata da Oscar Piastri che si prende la prima posizione con 1:29.841. Seconda pole position della sua carriera. Norris sesto. Terzo posto per Charles Leclerc. La gara però non è ancora scritta.