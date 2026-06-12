GP Barcellona, Ferrari: “Troppo presto per trarre conclusioni”

Le prove libere del GP di Barcellona

Si sono concluse le prime due sessione di prove libere del GP di Barcellona, con la Ferrari impegnata nella valutazione di diverse configurazioni della SF-26.

I piloti scesi in pista per la Scuderia sono stati tre. Nella prima sessione, infatti, Lewis Hamilton ha ceduto il proprio sedile a Dino Beganovic, giovane talento svedese della Ferrari Driver Academy. La presenza del pilota svedese ha permesso alla Ferrari di raccogliere ulteriori dati utili in vista delle qualifiche del GP di Barcellona.

Nel corso delle FP1, Ferrrai ha montato alcuni aggiornamenti aerodinamici sulla vettura di Leclerc, lasciando invece quella affidata a Beganovic nella configurazione precedente. Entrambi sono scesi in pista con pneumatici Medium, utilizzzati per diversi run per poi passare alla mescola Soft. Con le gomme a banda rossa, Leclerc è riuscito a fare 1’16″883, tempo che gli è valso il terzo posto in classifica. Buona anche la prestazione di Beganovic, che ha chiuso la sessione all’ottavo posto. Nelle FP2 i piloti Ferrari hanno nuovamente iniziato il programma con pneumatici Medium, per poi passare alle Soft nella seconda parte della sessione. Con questa mescola, Leclerc ha ottenuto il tempo di 1’15″799, mentre Hamilton ha fatto segnare 1’16″631. I due hanno concluso rispettivamente al quarto e al nono posto della graduatoria.

Le parole dei piloti

Charles ha commentato così la giornata: “È stata una giornata interessante. Abbiamo portato in pista alcuni nuovi elementi sulla vettura e fatto un passo avanti. Per quanto riguarda la competitività, è ancora troppo presto per trarre conclusioni e credo che i nostri avversari siano ancora piuttosto avanti rispetto a noi. Dobbiamo concentrarci sul massimizzare il potenziale del pacchetto che abbiamo a disposizione in questo momento e poi vedremo cosa riusciremo a fare domani”.

Hamilton ha invece dichiarato: “La mia unica sessione di giornata è stata piuttosto impegnativa. C’è stato un problema con l’ala anteriore che ha reso le cose un po’ più complicate, soprattutto per quanto riguarda la preparazione delle gomme, e aver saltato la prima sessione mi ha fatto partire un po’ in svantaggio. C’è ancora del lavoro da fare, ma abbiamo raccolto dati utili e stasera ci concentreremo sugli interventi da effettuare per migliorare in visa di domani”.

Grande soddisfazione anche per Dino Beganovic: “Sono davvero molto soddisfatto della mia sessione. Sia la vettura che la power unit erano completamente nuove per me, quindi la prima parte del lavoro è stata dedicata soprattutto a imparare e a prendere confidenza con tutto. Ho sentito una grande differenza passando dalle Medium usate alle Soft, e mi sono divertito molto nell’ultimo run con quella mescola. Sono contento dei progressi che sono riuscito a fare nel corso della sessione e mi porto a casa un’esperienza preziosa per il futuro. Voglio ringraziare tutti nella Scuderia Ferrari HP per il supporto che mi hanno dato: è sempre speciale salire in macchina e lavorare con questo team, e spero di avere presto un’altra opportunità“.