Patente, over 65: “facciamo il test del disegno dell’orologio”, se prendi 4 ti stracciano il rinnovo

Per il rinnovo delle patenti agli over 65 si procede con il test del disegno dell’orologio di Freud, potresti giocarti definitivamente il certificato.

Il rinnovo delle patenti continua ad essere sotto la luce dei riflettori, soprattutto per quello che riguarda i guidatori più anziani. Insomma, ci si chiede innanzitutto se sia il caso di far guidare ancora persone che hanno ormai superato una certa età. Sappiamo bene quanto, con il passare degli anni si rischi di non essere più in grado di guidare la propria macchina senza essere un pericolo.

Un dubbio lecito, che nasce, ovviamente da quella che è la nostra esperienza di tutti i giorni; quante volte ci capita di incontrare il vecchietto di turno che, non solo ci rallenta, ma che all’incrocio, noncurante degli altri, salta lo stop o compie infrazioni simili.

Proprio in questa prospettiva, da diversi anni, ormai, si chiede agli addetti ai lavori di intervenire in maniera mirata, di porre un freno ai rinnovi, ma di tutta risposta, si sottolinea come gli anziani che guidano siano importanti.

Ecco allora che a chi supera i 65 si chiede di superare un test specifico, altrimenti si rischia di non avere più la possibilità di guidare.

Patente e anni che passano, ogni elemento deve essere valutato con attenzione

In Italia la patente di guida può essere conseguita a 18 anni e poi, fino al compimento dei 50 anni, deve essere rinnovato ogni 10 anni. Successivamente il rinnovo avviene ogni 5 anni, ma non si tratta solo dell’età che avanza, ma di ben altro. Con il passare degli anni è possible che vi sia un insorgere di patologie che potrebbero essere, in alcuni casi, impossibili da far collimare con la guida.

Nel caso in cui insorgano delle patologie, di qualsiasi genere, occorre dichiararlo, perché in questo caso ci saranno le commissioni mediche a intervenire, per comprendere se la patente sia rinnovabile.

Il test per gli ultra 65 enni

Superati i 65 anni le patenti superiori a quelle B, per la guida delle automobili, vengono rinnovate per altri 3 anni, con rinnovo annuale. Ma per tutti arriva il momento di sottoporsi a controlli specifici, al fine di riuscire a procedere con la valutazione funzionale del guidatore anziano, per loro, oltre a controllo della vista e dell’udito, occorre provvedere a comprendere se le funzioni cognitive gli permettano ancora di mettersi alla guida.

Considerando la possibilità di vedere un declino delle funzioni cognitive, della velocità di elaborare la realtà, di prestare attenzione e di riuscire a procedere con elaborazione visiva, viene sottoposto il soggetto a quello che è il test del disegno dell’orologio di Freud, un test in grado di comprendere quale sia la percezione visiva, la memoria semantica e le competenze esecutive. Per continuare a guidare però, occorre un punteggio al di sopra del 4.