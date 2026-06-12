GP Barcellona, FP1: Russell il più rapido, bene Fornaroli

Russell domina le FP1 del GP di Barcellona

Le FP1 del GP di Barcellona hanno aperto il weekend del Circus con George Russell al comando. Il britannico della Mercedes ha fermato il cronometro su un giro in 1:16.363. La sessione si è svolta con quasi 50 gradi di temperatura sull’asfalto, una condizione che ha reso il lavoro sui pneumatici particolarmente delicato.

A complicare ulteriormente il quadro c’erano ben sette rookie in pista, una presenza che ha condizionato il traffico e i tempi sul giro. Dietro a Russell si è piazzata la McLaren di Oscar Piastri, ancora con la livrea speciale per il 1000° Gran Premio ereditata da Monaco, a due decimi di distacco. Terza posizione per la Ferrari di Charles Leclerc, mezzo secondo più lento del leader.

Max Verstappen ha chiuso al quarto posto con la Red Bull, a quasi sette decimi da Russell. Il quattro volte campione del mondo ha però preceduto due esordienti, a testimonianza di quanto i nuovi piloti si siano fatti valere fin da questa prima ora

Il debutto di Fornaroli illumina le FP1

Tra i protagonisti più attesi della giornata c’era Leonardo Fornaroli, alla sua prima uscita ufficiale in un weekend di Formula 1. L’italiano, in sella alla seconda McLaren, si è fermato a otto decimi e mezzo da Russell. Il distacco dal compagno di squadra Piastri si è invece attestato sui sei decimi e mezzo, un risultato comunque incoraggiante per l’esordio.

Alle spalle del pilota italiano si è inserito Paul Aron, che ha completato una sessione convincente con l’Audi. L’estone ha chiuso in sesta posizione, a nove decimi e mezzo dalla vetta. Liam Lawson ha invece portato la sua Racing Bulls, con una livrea speciale per l’occasione, al settimo posto.

Dietro Lawson si è classificata la seconda Ferrari, guidata non da Lewis Hamilton ma da Dino Beganovic, altro giovane in pista per questa sessione. La top ten si è poi completata con la seconda Racing Bulls di Arvid Lindblad e l’Alpine di Franco Colapinto. Il programma del venerdì proseguirà alle 17:00 con le FP2, quando torneranno in pista tutti i piloti titolari.