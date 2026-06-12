GP Barcellona, Mercedes: “Buone sensazioni”

Venerdì alquanto complicato per la Mercedes, al via del weekend del GP Monaco: le parole dei piloti

È iniziato il weekend del GP Barcellona-Catalunya, come di consueto venerdì, con le due sessioni di prove libere che hanno visto la Mercedes protagonista con tre piloti. Oltre ai piloti titolari, George Russell e Andrea Kimi Antonelli, è sceso in pista anche il giovane Fred Vesti.

Fred Vesti, terzo pilota della Mercedes ha avuto la possibilità di guidare per la prima volta la W17, prendendo in prestito quella di Antonelli, come prevede il regolamento.

Nella prima sessione, Fred Vesti ha svolto un programma simile a quella di George Russell al volante con l’altra W17, utilizzando sia la Medium che la Soft. Entrambi si sono intervallati, sia in preparazione delle qualifiche che della gara.

Vesti conclude la sessione in quindicesima posizione, dopo aver completato anticpatamente il suo run con poco carburante a bordo, contribuendo a raccogliere dati molto utili in vista della gara. D’altra parte, George Russell concludeva la sessione, con il miglior tempo e la vetta della classifica.

Nella seconda sessione di prove libere, questa volta ritroviamo Andrea Kimi Antonelli al volante della sua W17. Anche per lui, la sessione ha visto l’utilizzo delle Medium e delle Soft, mentre il team ha deciso di tenere entrambi i set di Hard per le prossime sessioni in programma nel weekend.

Il pilota italiano ha conquistato il quinto miglior tempo, al termine del suo giro secco. George Russell conclude in seconda posizione, con un gap di appena 0.009 secondi dal leader Lando Norris.

Il britannico ha lavorato con le Medium per il long run, mentre Kimi era con le Soft. Un lavoro di comparazione tra i due, con la Mercedes che aveva necessità di raccogliere dati utili, in vista del Gran Premio di domenica.

Russell: “Sono fiducioso”

“Abbiamo avuto una giornata solida qui a Barcellona. Dopo aver avuto di recente una serie di sfortune, era importante poter iniziare questo weekend, con il piede giusto ed è quello che abbiamo fatto,” le prime parole di George Russell.

“Le sensazioni con la vettura in entrambe le sessioni, erano buone, e cosa molto importante, è stata costante. Questo è particolarmente cruciale su un circuito come questo, che può davvero mettere in luce qualsiasi punto debole della vettura“.

“A livello di competitività, sembra esserci molto equilibrio. Le McLaren si sono dimostrate forti sul giro secco e i dati sulla lunga distanza in FP2, ci hanno evidenziato che possiamo aspettarci una lotta anche da parte di Ferrari e Red Bull. Ci sono alcuni aspetti da migliorare, ma la base su cui costruire durante la notte è molto buona. Piccoli miglioramenti, faranno probabilmente una grande differenza. Sono fiducioso per il weekend,” ha aggiunto il pilota britannico al termine di questa giornata del GP Barcellona-Catalunya.

Antonelli: “La competizione sarà dura”

“Oggi è stata una giornata un po’ impegnativa per me. C’era molto da recuperare, dopo aver saltato le FP1; abbiamo avuto qualche difficoltà con il surriscaldamento, e con la ricerca del giusto bilanciamento della vettura, il che significa c’era ancora del lavoro da fare durante la sessione. Detto questo, ci sono stati degli aspetti positivi, soprattutto nei long run, dove il passo e le sensazioni in vettura erano incoraggianti,” le prime parole di Antonelli.

“Oggi abbiamo raccolto molte informazioni, sicuramente preziose e ora dobbiamo analizzare i dati, durante la notte per capire dove possiamo migliorare. George è sembrato molto competitivo, così come le McLaren. Sono state molto forti, e sappiamo che la competizione sarà dura. Tuttavia, sono fiducioso di poter fare un buon passo in avanti per domani. Continueremo a lavorare sodo, e cercheremo di ottenere il massimo dalla vettura quando conta di più, specialmente in qualifica,” ha aggiunto Andrea Kimi Antonelli al termine di questa giornata.

Vesti: “Esperienza incredibile”

“Ho guidato moltissimo questa vettura al simulatore, quindi è stata un’esperienza incredibile mettermi al volante della W17 per la prima volta e nella vita reale. Ci sono state delle piacevoli sorprese, in termini di prestazioni e sicuramente ci sono stati degli aspetti che possiamo migliorare nella nostra correlazione. Questo era l’obiettivo principale per oggi, e sono molto contento del risultato,” ha commentato Frederik Vesti.

“Ho avuto un bloccaggio con le Medium, costringendoci a passare presto alle Soft. Non ho di conseguenza, potuto sfruttare al meglio la pista nei miei giri con poco carburante. Ma sono comunque, soddisfatto del mio long run. Spero che si riveli utile per il team, nel prosieguo del weekend. Puntiamo a lottare per le posizioni di testa, e il nostro obiettivo è di continuare su questa scia positiva, iniziata nella prima giornata di Barcellona,” ha aggiunto il giovane pilota.