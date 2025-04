GP Bahrain, Leclerc: “C’è ancora potenziale da estrarre”

Finalmente un buon segnale per Ferrari: Charles Leclerc conquista il podio della qualifica del GP del Bahrain

Miglior risultato stagionale finora per Charles Leclerc e Ferrari in qualifica, non tenendo conto della pole sprint. Il monegasco conquista la partenza dalla terza piazzola in griglia con una buona prestazione nel Q3, che gli vale la seconda fila a Sakhir. Meno fortunato il compagno di squadra, Lewis Hamilton, solo nono in questa sessione. Buone sensazioni fin dal mattino per Leclerc, che aveva ottenuto già il terzo posto nelle Prove Libere 3 del GP del Bahrain e che si è ripetuto nel tardo pomeriggio nel deserto.

Buoni aggiornamenti… ma non hanno ancora dato il massimo

“Onestamente non mi aspettavo il terzo posto“ afferma il monegasco. “Sapevo che nel Q3 c’era un po’ di margine sul tempo su giro. Dovevo essere paziente nel Q1 e nel Q2, aspettando che la pista migliorasse nel Q3. Era stato un po’ complicato perché all’inizio del Q3 tutto ha dato sensazioni molto negative con le gomme vecchie, però appena abbiamo montato quelle nuove è andata parecchio meglio. Sono contento, non me l’aspettavo, però penso che sia il risultato del fatto che abbiamo esplorato degli assetti molto estremi negli ultimi weekend e ora abbiamo trovato un pochino la strada giusta”.

“Piano, passo dopo passo penso che ci sarà ancora prestazione da estrarre da questa macchina nei prossimi weekend”. Un bel passo avanti, ma sicuramente non l’ultimo: “Il team ha spinto come pazzi per portare questi aggiornamenti. Non penso che questa sia la miglior pista per vedere questi aggiornamenti, però è un piccolo guadagno come ci aspettavamo, non un guadagno grande. Però speriamo che la settimana prossima questo step si possa notare di più. Comunque, considerando che siamo terzi oggi con un margine così piccolo rispetto agli altri, allora si vede che gli aggiornamenti hanno aiutato” conclude.