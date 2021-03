GP Bahrain, Red Bull: “Il passo è buono”

Red Bull protagoniste in questo venerdì di prove libere del GP Bahrain. Le prime parole a caldo di Max Verstappen e Sergio Perez

Dopo la pausa invernale la Formula 1 ha finalmente riacceso i motori, con le due sessioni di prove libere del GP Bahrain che si sono da poco concluse. In questa prima giornata, la Red Bull è riuscita a ottenere il miglior tempo in entrambe le sessioni, con Max Verstappen.

La Red Bull sembra voler confermare l’ottimo lavoro svolto sulla RB6-B a Milton Keynes, che già avevamo intuito nel corso dei test pre stagionali, durante i quali la monoposto ha mostrato di avere un buon passo. Naturalmente dovremo attendere il prosieguo del weekend e soprattutto la gara per avere un quadro chiaro.

Intanto al termine delle prove libere 1, Max Verstappen super protagonista e detentore del miglior tempo: 1’31″394, piazzandosi davanti a Valtteri Bottas con un gap di tre decimi e a Lando Norris. Mentre Sergio Perez con l’altra RB16-B ottiene la sesta posizione con il suo miglior crono 1’32″071.

Prove libere 2 dedicate alla simulazione di qualifica in casa Red Bull, con Max Verstappen che ferma il crono in 1’30″847, che gli permette di salire in vetta della classifica, con un gap di un decimo su Lando Norris e di 235 millesimi su Lewis Hamilton, oggi terzo con la sua Mercedes. Sergio Perez invece ottiene la decima posizione con il tempo di 1’31″503.

VERSTAPPEN: “VEDREMO SE CE LA POSSIAMO FARE IN QUALIFICA”

Le prime parole di Max Verstappen, al termine di queste prime prove libere: “È stata un’altra buona giornata. Con il caldo e il vento non è facile trovare il bilanciamento giusto nel corso di un intero giro. Ma tutto sommato posso dire che è stata giornata positiva”.

“Ci sono ancora cose da migliorare e non vedo l’ora che arrivi domani, per quanto riguarda le gomme e la messa a punto del bilanciamento, inoltre penso che domani ci sarà molto vento. Sarà una sfida per tutti con queste macchine. Sono molto felice per l’inizio del weekend, ma domani sarà un giorno diverso e vedremo se possiamo farcela in qualifica. Sarà importante,” ha così aggiunto l’olandese in conclusione.

PEREZ: “NEI SHORT RUNS NON HO FEELING CON LA MACCHINA”

Le prime parole di Sergio Perez, al termine di queste prime prove libere: “È una bella sensazione poter finalmente cominciare un weekend di gara. Mi fa molto piacere vedere come stanno andando le cose. Mi sto adattando molto bene e notando dei passi in avanti”.

“Se devo riassumere la giornata di oggi, ho avuto del lavoro da fare nei short runs, visto che in un giro non ho feeling con la macchina, tant’è che devo pensare al comportamento della macchina. Ma nei long runs mi sono trovato più a mio agio, e penso che passo è stato positivo”.

“Penso che avremo del lavoro da fare sulle mescole soft, in quanto c’è ancora la possibilità di miglioramento. Ma la prestazione della macchina va bene, abbiamo un buon passo e domani saremo piuttosto vicini in qualifica. Perciò dobbiamo assicurarci di fare le cose nel verso giusto e avere un’ottima partenza di stagione,” ha così aggiunto il pilota messicano prima di concludere.