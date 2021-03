GP Bahrain: Verstappen in pole davanti alle due Mercedes!

Al termine di una sessione di qualifica molto emozionante Max Verstappen ha conquistato la partenza al palo. Leclerc porta la Ferrari in seconda fila

La Red Bull di Max Verstappen ha rispettato i pronostici. Dopo un weekend dominato, che lo ha visto primeggiare in tutte le tre sessioni di prove libere, il pilota olandese è andato a prendersi anche la Pole Position nel GP del Bahrain, precedendo le due Mercedes di Hamilton e Bottas. I primi tre domani prenderanno il via con gomma gialla, un vantaggio non indifferente, perchè nelle simulazioni di venerdì il degrado è sembrato molto vistoso.

Ottimo risultato per la Ferrari, che con Leclerc conquista una sorprendente seconda fila davanti all’AlphaTauri di Gasly. Convincente il ritorno di Fernando Alonso, nono con la Alpine, mentre ha deluso Sebastian Vettel, fuori già in Q1 e condizionato dalle bandiere gialle.

Di seguito la cronaca delle tre sessioni disputate sul circuito di Sakhir.

COLPACCIO RUSSELL, VETTEL FUORI IN Q1

Le sorprese non si fanno attendere. In positivo con George Russell, che come tante volte gli era capitato nel 2020, è riuscito a portare la Williams a superare il primo taglio della Q1. Una piccola impresa per il talento britannico, che riesce a far emergere le sue qualità anche nelle retrovie.

In negativo per Sebastian Vettel, che all’esordio nella nuova avventura in Aston Martin è solo diciottesimo, alle spalle di Ocon e Latifi. In fondo al gruppo Mick Schumacher fa il suo e si mette agevolmente alle spalle Nikita Mazepin. Il russo ha fatto decisamente fatica in questa prima uscita, causando ben due bandiere gialle, all’inizio e alla fine della sessione.

Si salva per un soffio Carlos Sainz, che nell’ultimissimo tentativo prima della bandiera a scacchi ha dovuto fare i conti con una Power Unit Ferrari che si è spenta all’improvviso. Lo spagnolo ha però potuto tirare un grande sospiro di sollievo, perchè le diverse bandiere gialle hanno impedito agli avversari di migliorare.

ALONSO PORTA ALPINE IN Q3, FUORI PEREZ

Nella simulazione del passo gara si era palesato l’elevato degrado con gomma Soft, e questo ha condizionato pesantemente la scelta dei team, che hanno cercato di superare la Q2 utilizzando la gomma gialla. La cosa è riuscita senza troppe difficoltà a Mercedes, Verstappen e Gasly. Ma lo stesso non è stato per Perez, solo undicesimo all’esordio con la Red Bull.

Una grande prestazione l’ha fatta Fernando Alonso, che dopo delle prove libere in ombra con un’Alpine che non aveva convinto fino in fondo, è riuscito a tirar fuori la proverbiale zampata, spingendosi nelle prime 10 posizioni. Merita gli applausi anche Lance Stroll, che ha beffato Perez e Giovinazzi di pochi millesimi.

A giocarsi la Pole andranno le due Mercedes (Hamilton e Bottas), le due McLaren (Norris e Ricciardo), le due Ferrari (Sainz e Leclerc), l’Alpine di Alonso, l’Aston Martin di Stroll, l’AlphaTauri di Gasly e la Red Bull di Max Verstappen, autore del miglior tempo in tutte e tre le sessioni di prove libere.

VERSTAPPEN DAVANTI ALLE DUE MERCEDES

Dopo un primo tentativo vissuto sul filo dei centesimi, Verstappen trova l’allungo decisivo nel finale, trovando quei tre decimi che valgono la Pole. Una prova convincente dell’olandese, che si mette alle spalle le due Mercedes di Hamilton e Bottas nella griglia di partenza di una gara che si preannuncia emozionante.

In seconda fila, a sorpresa, troviamo anche Charles Leclerc. Il pilota monegasco, con un solo giro in canna, ha espresso ancora una volta la capacità di capitalizzare il suo talento nel giro secco. Un progresso significativo per la Ferrari, che l’anno scorso su questo tracciato aveva faticato molto. Ottava posizione per Carlos Sainz.

Ottimo l’exploit di Pierre Gasly, in quinta posizione con l’AlphaTauri e non lontano dalla Ferrari di Charles. Sesta e settima piazza per le McLaren di Ricciardo e Norris, dai quali forse ci si aspettava qualcosina in più. Chiudono la Top 10 Alonso e Stroll.

I tempi della qualifica