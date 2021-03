GP Bahrain, Verstappen: “Grande settimana finora”

L’alfiere della Red Bull Max Verstappen si aggiudica la Pole Position del GP del Bahrain, scatterà al palo nel primo GP della stagione

In un weekend tutto in crescendo Max Verstappen sigla la prima Pole dell’anno nel GP del Bahrain. L’olandese della Red Bull è riuscito a tenere dietro con facilità le Mercedes di Hamilton e Bottas. Il ventitreenne di Hasselt ha confermato l’ottimo stato di forma della scuderia di Milton Keynes e dei propulsori Honda, protagonisti anche grazie ad AlphaTauri. “Stiamo avendo un’ottima settimana, anche i test sono stati positivi, ma questo risultato non può dare garanzie sulle prestazioni in gara” – dichiara ai microfoni di Sky Sport F1 intervistato da David Coulthard.

“La macchina funziona ed è godibile da guidare. Il vento sarà una grande incognita, può influenzare molto il setup, però sono contento del risultato. Il primo giro del Q3 non è stato un gran giro, sapevo di poter dare molto di più. Ho spinto molto, ma la pista era molto calda, quindi ho fatto particolarmente attenzione per non surriscaldare le gomme posteriori. Per fortuna siamo riusciti ad esprimerci al meglio. Per quanto riguarda il il long run, la macchina ha risposto bene, personalmente non vedo l’ora. Come sempre sarà necessario un buon primo giro“.

Domani in gara Verstappen partirà al palo, e l’aver concluso la Q2 con la mescola media gli garantirà parità di strategia con le monoposto del team di Brackley almeno nelle prime fasi della gara. Nonostante l’ipotetico vantaggio, Max resta con i piedi per terra: “So che negli ultimi otto campionati per sei volte il vincitore è partito in pole nella gara inaugurale, ma non sono scaramantico. Siamo partiti ne modo giusto ma la strada è ancora molto lunga”.