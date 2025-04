GP Bahrain, Piastri: “Fiducia in tutto il weekend”

McLaren vola e con lei anche Oscar Piastri: seconda pole in carriera per l’australiano al GP del Bahrain

Dominio incontrastato del team di Woking nei primi due giorni di gara. Due sessioni su tre in cima alle classifiche e dei giri sempre puliti in qualifica hanno garantito a Oscar Piastri la pole position del GP del Bahrain. Seconda pole in carriera, dopo la prima conquistata qualche settimana fa a Shanghai. Straccia il compagno, un Norris in difficoltà durante il Q3, qualificatosi solamente in sesta posizione. L’australiano, infatti, condividerà la prima fila con George Russell, a differenza della Cina.

Una monoposto che mette a proprio agio

“Mi sono sentito fiducioso per tutto il weekend, in sostanza” afferma l’australiano al termine delle qualifiche. “Le prove libere 1 sono state un’esperienza un po’ per tutti perché sembrava una macchina da rally più che una macchina da Formula 1. Dopodiché però mi sono sentito molto a mio agio in macchina. Nelle prove libere 3 avevamo un bel passo. In qualifica gli altri ci hanno un po’ ripreso, sono arrivati un pochino più vicini di quanto avrei voluto. Però abbiamo fatto un buon giro quando contava che era la cosa più importante alla fine quindi sono molto molto contento“.

Domani Piastri partirà lontano dal compagno di squadra, attualmente in piena competizione per un possibile titolo a fine stagione. Ma sarà questa la chiave per una guida più pulita? “Beh, vediamo” risponde. “Intanto io partirò dal primo posto, vedremo cosa accadrà. Io mi sono sentito a mio agio, come ho detto, per tutto il weekend e non potevo partire da posizione migliore della pole. Non posso ringraziare a sufficienza il team per la macchina che mi ha dato e sono entusiasta per la gara di domani“. Così termina il pilota di Melboune, pronto a cercare di acchiappare la vittoria numero 4.